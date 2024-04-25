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活在灣區

港聞二

活在灣區：北上求診體檢做手術性價比高

【明報專訊】本港公立醫院人手緊絀、牀位迫爆、服務排長龍的苦况，港人已經見怪不怪，反而近年深圳在醫療或牙科為港人提供多一個選擇。香港大學深圳醫院的服務以身體檢查最受港人歡迎，主要由於性價比高，過程快捷。今期《明報》記者與讀者鄔小姐親身感受該醫院預約流程及服務體驗。鄔小姐由於身體出現一些狀况，所以預約港大深圳醫院求診及做身體檢查。今次報道，綜合了由預約至報告費用，以至相關流程應注意的事項，以及收費、地址、交通及就醫相關的常見問題，助大家對港大深圳醫院的服務有更深入了解。

明報記者 龍彩霞

香港大學深圳醫院位於深圳福田區，是三級甲等的綜合公立醫院。北上港大深圳醫院看醫生，首先要預約，可以用微信掃碼關注香港大學深圳醫院微信公眾號（ID：hkuszh）；或健康深圳預約：掃碼關注健康深圳微信公眾號（ID：jkshenzhen）。

鄔小姐提醒，回鄉證姓名為簡體字，如果港人習慣用繁體預約登記，到達醫院時想取號，可能未必對得上，或需要排隊將姓名改為簡體，才能取號及出報告。其次是如果不清楚自己病徵屬哪個專科，可以先預約門診服務，等醫生問診後會分派相關專科再看專科醫生，但假如預約了指定專科，即使錯了也不用擔心，可以即場修改，再約即日籌。但要留意醫院多個專科辦公時間至下午5時30分，若預約時間接近5時30分，護士或會幫手改至其他日子。

微信公眾號可預約服務

在網上預約時不用交費用，例如鄔小姐在4月15日預約了心臟科，當日在門診部繳費100元（人民幣，下同），其後到指定樓層見醫生。費用可以用現金、內地支付寶、微信及支付寶香港結帳。等候見醫生時要留意聽自己名字，求診室外也有顯示屏顯示求診者號碼。如鄔小姐當日求診，醫生建議要做超聲波及影片測試，每張影片收費為70.6元。鄔小姐做了兩個測試，門診費用共為573元。鄔小姐表示，兩個測試只花了不到600元，並可以即日出報告及有醫生跟進，相信在香港私家醫院未必可以做到。

即日出報告有醫生跟進

此外，鄔小姐也有吐槽的地方，由於港大深圳醫院只有翠華餐廳及大眾飯堂，當中大眾飯堂要先購買飯卡，餘額可以退回現金，惟大眾飯堂部分餐廳沒有營業，導致選擇有限。故建議求診者最好先下載美團App，方便在醫院叫外賣。同時，專科診斷時間只到下午5時30分，周六周日不營業。鄔小姐作為香港打工仔，要平日請假北上看醫生也不太方便。同時取報告時需要掃描回鄉證，然後列印出來，但報告只有一份，求診者要小心保存。

[活在灣區]

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