報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒

陳：黎傾向撐共和黨 信會反華

陳梓華稱，國安法生效後，「重光」就美國線聘用顧問公司，希望接觸民主黨官員及「枱底人」推動制裁；英國線方面，劉祖廸與英國國會「跨黨派香港小組」合作，並由攬炒團隊繼續協助對華政策跨國議會聯盟（IPAC）。至於日本線，李宇軒曾接觸一名反華人士聲稱欲幫助游說，但李起疑心，遂拜託陳請Simon調查該人。另外，「重光」協助日本國會議員成立JPAC組織，推動人權法案與協助港人的「救生艇」政策。

陳提及Simon曾稱裴倫德（Luke de Pulford）籌辦IPAC時想找「有分量」的政客加入，包括時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。惟佩洛西諮詢李柱銘意見，李建議「唔好加入」，Simon對此事感到可惜。

Simon亦向陳表示，他和黎比較支持共和黨，並認為民主黨傾向與中國合作，「咁係不利我哋想達到嘅支爆」。同年11月，Simon透露他安排報道拜登的兒子在中國經商的新聞被揭造假，他為免影響壹傳媒利益而決定辭職。

（黎智英案）