報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒

【明報專訊】陳梓華昨提及，國安法生效後「重光團隊」繼續國際游說，其間黎智英助手Mark Simon透露自己與黎傾向支持美國共和黨，因相信共和黨會實行反華政策。2020年11月正值美國總統大選，當時Simon向陳透露，他早前安排寫手於《蘋果日報》報道時任民主黨候選人拜登的新聞被揭造假，可能得罪民主黨，甚或遭到美國聯邦調查局（FBI）調查有否干預總統大選。
陳：黎傾向撐共和黨 信會反華
陳梓華稱，國安法生效後，「重光」就美國線聘用顧問公司，希望接觸民主黨官員及「枱底人」推動制裁；英國線方面，劉祖廸與英國國會「跨黨派香港小組」合作，並由攬炒團隊繼續協助對華政策跨國議會聯盟（IPAC）。至於日本線，李宇軒曾接觸一名反華人士聲稱欲幫助游說，但李起疑心，遂拜託陳請Simon調查該人。另外，「重光」協助日本國會議員成立JPAC組織，推動人權法案與協助港人的「救生艇」政策。
陳提及Simon曾稱裴倫德（Luke de Pulford）籌辦IPAC時想找「有分量」的政客加入，包括時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。惟佩洛西諮詢李柱銘意見，李建議「唔好加入」，Simon對此事感到可惜。
Simon亦向陳表示，他和黎比較支持共和黨，並認為民主黨傾向與中國合作，「咁係不利我哋想達到嘅支爆」。同年11月，Simon透露他安排報道拜登的兒子在中國經商的新聞被揭造假，他為免影響壹傳媒利益而決定辭職。