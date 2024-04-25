屢勸離港 指李宇軒「好頑固想留低」

陳供稱，2020年他在國安法實施後與Mark Simon保持聯繫，陳提到李宇軒「好頑固想留低喺香港」，Simon指李在對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的參與度高，覺得李留港反而是正確決定。

同年8月3日，陳問李可否聯絡美國領事館職員Alan Brinker見面，由於李參與過數次眾籌活動，掌握很多其他成員的銀行資料，亦曾高調舉辦區議會監選團活動等，若他被捕對重光團隊構成風險，故團隊希望李離港，由陳接手李的人脈。此外，團隊欲了解美國政府對泛民被取消立法會參選資格的看法，而李宇軒曾見過Brinker，可由李牽線。

陳擬頂上 「作為領袖留到最後」

陳補充，「黎智英教過我哋，就係我哋要知道外國政府嘅諗法」，與「枱底人」建立關係，他視Brinker半個「枱底人」，其第一手資訊很重要。不過，即使團隊成員用不同方法勸喻，李「始終唔肯離開香港」。8月10日陳向李表示，「作為領袖，我必須留守到最後」、「走走走，我若離開，誰來帶隊」，當時他與李已商量好，決定李離港後由他頂上，以便掌握香港最新情况，加上「如果我唔咁講，佢（李）點都唔會走」。

（黎智英案）