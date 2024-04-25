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港聞

港聞二

陳：黎被捕後斷美國人脈 打擊沉重 稱黎認為「好事」 可谷蘋果銷量

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案昨第65天審訊，從犯證人陳梓華繼續作供。他認為黎智英被捕對重光團隊推動制裁是沉重打擊，但據黎的助手Mark Simon稱，黎反而認為自己被捕「係一件好事」，可使《蘋果日報》銷量上升，即使李宇軒和陳梓華相繼被捕亦不用擔心，黎分別有「Plan B」和已替陳安排「後路」。

明報記者

根據控方案情，黎智英和李宇軒同於2020年8月10日被捕。陳梓華昨供稱，他曾就李宇軒去留的事與不同人討論，包括Mark Simon（見另稿）。控方展示8月10日陳梓華傳給李宇軒的信息，稱「兄弟，讓我留在這裏，我們承受不了國際線失去多一個人」、「有一些商人和政客正與Jim斷絕來往」。

陳梓華說，「Jim」是指黎智英，當時黎已被捕，並從Simon口中得知很多原先支持黎的人都與黎割席。陳覺得黎被捕後將無法得知美國政府內部消息，失去黎的政治人脈，其人脈能協助重光團隊推動制裁，亦節省團隊資源，而曾經統一的國際線目標往後未必如此，「係一個好沉重嘅打擊」。

Simon指黎有Plan B安排陳後路

劉祖廸美大學巡迴演講續推制裁

陳續稱，「我淨係覺得好似樹倒猢（猻）散」，並發信息提醒李宇軒，「因為我唔想佢（李）有事」，惟不久後從新聞得知李亦被捕。及後陳梓華繼續與Mark Simon保持聯繫，Simon指黎智英認為自己被捕「係一件好事」，可令更多人關注，令《蘋果》銷量上升。

陳與Simon又討論李宇軒曾參與的事項，擔憂會影響對華政策跨國議會聯盟（IPAC）和重光團隊的運作，Simon表示不用擔心，稱在重光團隊方面有「Plan B」，即由「攬炒巴」劉祖廸繼續在美國不同大學巡迴演講，推廣「攬炒」和制裁，相信可令美國人更容易接受反華政策。

Simon籲陳被捕不用擔心 續國際游說

同年10月10日陳梓華涉協助罪犯被捕，獲警方批准保釋，他在數日內聯繫Mark Simon，Simon着他不用擔心，會與黎智英安排各方面支援，例如法律支援，亦會在美國安排「後路」給他，而Simon會繼續在台灣和美國打聽有關陳案件的消息，着陳「乜都唔使做」。Simon提醒陳要有心理準備會因涉干犯國安法再被捕，但鼓勵陳繼續國際游說工作和推動制裁。陳聽罷沒特別回應。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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