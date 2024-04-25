明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新圍污水廠兩泄毒氣超標 未觸警報

【明報專訊】元朗新圍污水處理廠於2016年展開改善工程，新一份審計報告審查渠務署在該污水廠的管理情况。審計署發現，該污水廠曾兩度泄漏有害的硫化氫，但無觸動警報系統；污水廠內收集的排放水樣本中，4次發現5天生化需氧量濃度異常偏高，審計署認為渠務署需持續檢討處理排放水新措施的成效。

報告指合約A制訂一套14項KPI（關鍵績效指標），以衡量承辦商A表現，涵蓋排放水質要求、環境監測及合約管理和呈報。經改善的新圍污水廠自2021年3月啓用至2023年10月，渠務署從支付承辦商的營運費用共扣減78,822元，涉11次未能符合3項有關合約管理和呈報的KPI，包括5次遲交每月呈報、23次經常輕微違規和14項數據重大不相符。審計署認為承辦商A未能符合部分KPI而被扣減款項，反映表現有可改善之處。

排放水樣本受污染 涉取樣工具

報告又發現排放水樣本受污染，2021年3月至2023年10月期間，污水廠內收集的排放水樣本中，曾4次發現5天生化需氧量濃度異常偏高，原因是取樣瓶、自動取樣機部件和取樣工具受污染。渠務署稱已跟進，防止事件再發生。

報告又指合約A的建築工地在測試及試行運作階段，曾兩次突然有水排入污水排放系統。第一次在2020年8月15日，有水流進紫外光消毒管道，當時有工人在內，即時設法撤離管道；3天後另一紫外光消毒管道再發生同類事件，水流在排水閥關上後即時停止，無人受傷。

該污水廠亦曾兩次泄漏有害的硫化氫。2020年8月24日，顧問X的視察團隊報稱在大樓內聞到濃烈臭味，硫化氫水平超出有害氣體偵測警報系統的第一級警報水平，但無觸動警報提醒工人。事故後3天，視察團隊再報稱聞到非常濃烈臭味，硫化氫水平已達危險水平，但現場同樣無任何警報。承辦商稱兩次事故因氣體偵測警報系統當時仍在測試；顧問X就硫化氫泄漏事故向承辦商發出警告信。

該污水廠改善工程的設計和建造部分的工程預算為25.723億元，於2021年3月5日竣工，但截至去年10月，工程總開支為19.247億元，較預算少25%（6.476億元）。審計署認為渠務署需採取措施，確保工程費用預算盡量準確。

（審計報告）

上 / 下一篇新聞

建造業議會停承辦分判商註冊 渠工命案遺屬認屍拜祭 促政府跟進安全問題
建造業議會停承辦分判商註冊 渠工命案遺屬認屍拜祭 促政府跟進安全問題
英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條
英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條
立會談預算案 何君堯稱投反對票 管浩鳴倡公僕減薪
立會談預算案 何君堯稱投反對票 管浩鳴倡公僕減薪
【日月掠影】1999年5月20日：推翻雙非居港權 釋法開例
【日月掠影】1999年5月20日：推翻雙非居港權 釋法開例
城巴分批輸20車長 首5人料駛非專營線 指外勞更貴 工會批無諮詢
城巴分批輸20車長 首5人料駛非專營線 指外勞更貴 工會批無諮詢
消防屋署巡萬幢樓 控3600宗未遵辦
消防屋署巡萬幢樓 控3600宗未遵辦
距審結逾年 立場案再延至8．30裁決
距審結逾年 立場案再延至8．30裁決
「新質生產力發展4條件 港兩強兩弱」 工業專員：科研轉化待加強 塑產業環境「有所為有所不為」
「新質生產力發展4條件 港兩強兩弱」 工業專員：科研轉化待加強 塑產業環境「有所為有所不為」
助製造業轉型 葛明：蒐業界需求清單供學界「配對」
助製造業轉型 葛明：蒐業界需求清單供學界「配對」
指「新質生產力」分3部分理解 生產力局籲發展智能微工廠 「一廠一人可製成衣」
指「新質生產力」分3部分理解 生產力局籲發展智能微工廠 「一廠一人可製成衣」
「不可抗力因素」 記協籌款音樂會取消 改期網上演出 消息：有人稱「無討價還價餘地」
「不可抗力因素」 記協籌款音樂會取消 改期網上演出 消息：有人稱「無討價還價餘地」
財庫局：64家族辦公室已落戶 136間擬來港82屬內地
財庫局：64家族辦公室已落戶 136間擬來港82屬內地
林明珠：二房林建康影響 父臨終前不再護三房
林明珠：二房林建康影響 父臨終前不再護三房
指屠龍隊炸遊行「一切就緒」 控方：未實踐因同日被捕
指屠龍隊炸遊行「一切就緒」 控方：未實踐因同日被捕
「育龍」Tg頻道眾籌 5個月獲200多萬元 目標購3把槍
「育龍」Tg頻道眾籌 5個月獲200多萬元 目標購3把槍
支聯煽動顛覆案 官稱今年內不開審
支聯煽動顛覆案 官稱今年內不開審
櫃車溜後 司機被夾4小時亡 校巴溜前 輾死拍卡跌出車司機
櫃車溜後 司機被夾4小時亡 校巴溜前 輾死拍卡跌出車司機
認穿校裙闖中學 私醫判感化一年
認穿校裙闖中學 私醫判感化一年
6小時3血案 黑幫少年疑遭點錯相捱斬
6小時3血案 黑幫少年疑遭點錯相捱斬
旅巴疑睇錯燈 七旬婦筲箕灣捱撞危殆
旅巴疑睇錯燈 七旬婦筲箕灣捱撞危殆
1.3億購復康巴 兩營運商未符指引 揭投標評審無核准證明 運輸署長稱會檢視規定
1.3億購復康巴 兩營運商未符指引 揭投標評審無核准證明 運輸署長稱會檢視規定
固定路線用戶減輪候增 最長等22月
固定路線用戶減輪候增 最長等22月
郵票設計師協議 未加國安條款
郵票設計師協議 未加國安條款
鄉郊辦沒促委員申報利益
鄉郊辦沒促委員申報利益
陳：黎被捕後斷美國人脈 打擊沉重 稱黎認為「好事」 可谷蘋果銷量
陳：黎被捕後斷美國人脈 打擊沉重 稱黎認為「好事」 可谷蘋果銷量
屢勸離港 指李宇軒「好頑固想留低」
屢勸離港 指李宇軒「好頑固想留低」
報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒
報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒
活在灣區：北上求診體檢做手術性價比高
活在灣區：北上求診體檢做手術性價比高
【Emily】大嘥鬼回應「盲盒壽司」 環署：超市即場食如外賣 可用膠盒
【Emily】大嘥鬼回應「盲盒壽司」 環署：超市即場食如外賣 可用膠盒
【Emily】反修例期間加裝 6天橋拆圍網 交通燈保護網移除
【Emily】反修例期間加裝 6天橋拆圍網 交通燈保護網移除
【Emily】高院大樓安檢 周六起擴至所有樓層
【Emily】高院大樓安檢 周六起擴至所有樓層
【Emily】24小時服務 九龍城屋邨裝自助圖書機 擬擴至區內簡屋過渡房
【Emily】24小時服務 九龍城屋邨裝自助圖書機 擬擴至區內簡屋過渡房
【Emily】視察三跑 葉劉企跑道興奮打卡
【Emily】視察三跑 葉劉企跑道興奮打卡
【Emily】貓女出沒 元朗中學尋主人
【Emily】貓女出沒 元朗中學尋主人