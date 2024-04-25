新圍污水廠兩泄毒氣超標 未觸警報

報告指合約A制訂一套14項KPI（關鍵績效指標），以衡量承辦商A表現，涵蓋排放水質要求、環境監測及合約管理和呈報。經改善的新圍污水廠自2021年3月啓用至2023年10月，渠務署從支付承辦商的營運費用共扣減78,822元，涉11次未能符合3項有關合約管理和呈報的KPI，包括5次遲交每月呈報、23次經常輕微違規和14項數據重大不相符。審計署認為承辦商A未能符合部分KPI而被扣減款項，反映表現有可改善之處。

排放水樣本受污染 涉取樣工具

報告又發現排放水樣本受污染，2021年3月至2023年10月期間，污水廠內收集的排放水樣本中，曾4次發現5天生化需氧量濃度異常偏高，原因是取樣瓶、自動取樣機部件和取樣工具受污染。渠務署稱已跟進，防止事件再發生。

報告又指合約A的建築工地在測試及試行運作階段，曾兩次突然有水排入污水排放系統。第一次在2020年8月15日，有水流進紫外光消毒管道，當時有工人在內，即時設法撤離管道；3天後另一紫外光消毒管道再發生同類事件，水流在排水閥關上後即時停止，無人受傷。

該污水廠亦曾兩次泄漏有害的硫化氫。2020年8月24日，顧問X的視察團隊報稱在大樓內聞到濃烈臭味，硫化氫水平超出有害氣體偵測警報系統的第一級警報水平，但無觸動警報提醒工人。事故後3天，視察團隊再報稱聞到非常濃烈臭味，硫化氫水平已達危險水平，但現場同樣無任何警報。承辦商稱兩次事故因氣體偵測警報系統當時仍在測試；顧問X就硫化氫泄漏事故向承辦商發出警告信。

該污水廠改善工程的設計和建造部分的工程預算為25.723億元，於2021年3月5日竣工，但截至去年10月，工程總開支為19.247億元，較預算少25%（6.476億元）。審計署認為渠務署需採取措施，確保工程費用預算盡量準確。

（審計報告）