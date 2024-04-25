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港聞

港聞二

郵票設計師協議 未加國安條款

【明報專訊】過去3份審計報告均有多個章節審視各部門或機構落實維護國家安全措施情况，最新一份審計報告繼續有相關審視元素，於8個章節中，3章提及受審查機構的維護國家安全措施不足，包括香港郵政與設計師協議未加入維護國安相關條款，另涉香港資優教育學苑、醫管局和衛生署。另有兩章節分別提及運輸署多年未更新與營運商簽署的諒解備忘錄，亦未涵蓋維護國安條款；以及鄉郊辦已修訂《申請指引》，加入相關指引和規定。

香港郵政為每一個核准的郵票主題安排設計師設計郵票圖樣，審計署發現，雙方簽訂的服務協議中沒有關於維護國家安全的特定條款。緊急牙科服務和長者牙科護理支援上，審計署指衛生署和醫管局服務單位，以及牙醫或牙科診所的服務協議中，並無有關維護國家安全的具體條款。

審計署建議香港郵政和醫務衛生局應加入有關條款，郵政署長戴淑嬈和醫衛局長盧寵茂同意建議。戴淑嬈表示香港郵政非常重視國家安全，稍後會跟進。

被指無護國安措施 資優學苑：上月更新

香港資優教育學苑方面，審計署指截至本年1月，該學苑未曾制訂或推行維護國家安全的具體措施，包括沒在委聘課程及服務供應商的採購政策、招標文件和合約加入相關具體措施，建議加強就維護國安相關事宜的指導和管理。院長表示，因應維護國家安全的事宜，已於上月更新指引、行政和採購程序，以及規則。

報告又指運輸署與兩間復康巴士營運商簽署的諒解備忘錄已多年未更新，認為運輸署須定期檢討備忘錄，包括納入維護國家安全的保障措施。運輸署3月回應審計署稱，會在4月初或之前簽訂新的諒解備忘錄。

（審計報告）

相關字詞﹕香港郵政 國安 維護國家安全 審計報告

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