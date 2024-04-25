固定路線用戶減輪候增 最長等22月

審計促檢視路線編訂

報告指出，營運商A的固定路線在2019至2023年間，每月平均數目由106條增至121條，但每月平均用戶由1409減至1283人，各路線實際平均乘客亦由4139減至2912人次。報告發現，截至去年9月底輪候名單共有98名申請者，當中8人已輪候逾一年。運輸署解釋，由於常用客戶群組的出行模式改變，新冠疫情下在職用戶大幅減少65.7%，由2019年12月335人降至去年同期115人；又稱申請人行程若未能配合新車交付後新辦的固定路線，其輪候時間會較長。

拒絕服務要求倍增

另外，報告發現2019至2023年，營運商A接獲和已完成的用車要求增加，分別由136,151次增至174,668次，以及由101,109次增至121,274次，拒絕服務要求次數則由10,632次增至21,425次，增幅102%，但平日平均有9至42輛車處於備用狀態。審計署建議要求營運商檢視現行路線編訂，運輸署長稱會跟進。

報告又指營運商B提供的12條醫院路線穿梭服務部分載客量偏低，其中香港兒童醫院、博愛醫院和屯門醫院路線去年平均每次車程乘客少於一人，80%或以上的車程無乘客。

審計署建議運輸署要求營運商B加快完成檢討載客量偏低的醫院路線服務，並制訂合宜的改善措施，運輸署長稱會跟進。

（審計報告）