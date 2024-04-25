1.3億購復康巴 兩營運商未符指引 揭投標評審無核准證明 運輸署長稱會檢視規定

開標委員職級未達管理級別

據運輸署向兩營運商發出的《內部指引》，署方應審慎評估營運商所提交採購建議的理據和成本效益。審計署審查2020/21至2022/23年度6項採購工作後，發現營運商A在一項採購工作中，開標委員會有一名委員的職級低於管理職級，未符合委員須為管理職級的規定；另亦無文件證據顯示4項採購工作的投標評審報告均獲運輸署核准。

至於營運商B的兩項採購工作中，開標委員會均只有兩名委員，不符須有3名委員的規定。審計署建議，運輸署長安排車輛採購時，應採取措施確保營運商遵從指引。運輸署長表示同意建議，稱會檢視相關規定，並向營運商發出行動清單。

審計署審查2021至2023年營運商提交的建議，發現未有包括現有車輛的使用情况等資料。運輸署回應，人口老化令社會對復康巴士服務需求迫切，認為決定車輛採購的主要因素由需求帶動，如復康巴士服務的預期需求及現有服務的足夠程度等。運輸署長表示同意審計署建議。

另一營運商開會次數不符要求

審計署另審查2021至2023年紀錄發現，其間營運商B的管委會及諮詢小組均只開過一次會議，分別不符合每季最少開會一次及每6個月開會一次的要求。運輸署解釋，B在投入服務初期與復康服務界別的聯繫有限，疫情期間招募殘疾人士組織及個別用戶的代表，加入管委會和諮詢小組需時更長。運輸署表示會加強監察營運商B，例如增加定期會議次數，亦會監察管委會和諮詢小組的開會情况並跟進。

預算遲交近半年 運署：已發函提醒

報告又指營運商B遲交2022/23和2023/24年度的周年預算，分別延遲164和115天；亦遲交2020/21和2021/22年度的經審計周年帳目，分別延遲12.3和2個月；兩營運商提交的周年預算中，均未包括員工薪級表等須匯報的詳情。審計署認為運輸署需採取措施，確保營運商適時提交文件。運輸署回應，營運商B是一個較新的非政府機構，缺乏向運輸署提交財務文件的經驗，署方會確保營運商B適時提交；另自2022年9月起署方已加強監察工作，藉發出催辦函提醒營運商B適時提交文件，並要求就遲交文件提交書面解釋。

明報記者

（審計報告）