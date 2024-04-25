6小時3血案 黑幫少年疑遭點錯相捱斬

昨凌晨2時許，16歲少年在尖沙嘴山林道17號一樓上吧與友人消遣，其後獨自離開在樓下等朋友，一輛黑色私家車突駛至，約5名戴黑色口罩及穿黑衣男子下車，其中兩人持刀衝向事主揮刀亂斬，逞兇後返回車上向彌敦道方向逃去。事主右手及右大腿中刀，致電友人求助報警，清醒被送往伊利沙伯醫院救治。現場留下一灘血漬，西九龍反黑組探員曾到場調查。現場消息稱刀手行兇期間有人高呼「好似自己友呀」，立即停手登車逃去。據了解事主有三合會「14K」背景。案件由油尖警區刑事調查隊跟進。

上水兩宗 一人稱早年欠債數萬

前晚11時許，23歲麥姓男子在上水清河邨清譽樓對開被約10名黑衣男襲擊，有人持刀，兇徒往雞嶺方向逃去。事主頭及四肢受傷送往北區醫院救治。案件列傷人，由大埔警區刑事調查隊跟進。據悉傷者聲稱不認識兇徒，當時與4名男友人在清譽樓對開停車場聊天，兩名男女邊講電話邊走過，並向電話中對方稱「到左喇」之後離開，未幾兩輛私家車駛至，約10男落車，其中一人持刀，事主逃跑時絆倒地上，遭追至兇徒斬傷，4名逃脫友人報警。

昨晨5時許，25歲姓劉男子在上水新運路劍橋廣場對開遭3至4名黑衣男持刀襲擊，兇徒其後登上私家車逃去，劉頭及背部受傷送北區醫院，再轉送威爾斯醫院留醫，警方列傷人案。據了解，劉與一男友人聊天期間，兇徒撲出斬傷事主，事主稱沒與人結怨，但早年欠債數萬元。