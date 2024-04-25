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港聞

港聞二

櫃車溜後 司機被夾4小時亡 校巴溜前 輾死拍卡跌出車司機

【明報專訊】昨日有兩宗涉及汽車溜前及溜後意外，釀成兩死。其中流浮山一名六旬司機被溜後貨櫃車撞倒，夾在車與水箱之間約4小時始被發現，當場死亡；一名校巴司機昨午打開車門欲拍八達通卡離開黃大仙一屋苑時，意外跌出車外，遭溜前校巴輾過，延至晚上不治。

昨午約2時40分，67歲男司機袁成珠將拖有空載貨櫃的拖頭停泊流浮山鳳降村路附近一斜路，下車後一度折返車上並「撻匙」，再走到車尾位置，拖頭突然溜後撞向一些水箱，袁被夾在車尾及水箱之間。至傍晚6時35分，一名男子經過見狀報警，消防到場救出事主，他身體多處嚴重受傷，當場證實死亡，新界北總區交通部特別調查隊正調查意外原因。現場消息指拖頭40呎長，載有一個20呎空載貨櫃，事發時疑準備卸下貨櫃。

校巴司機盆骨骨折腹脹

另下午4時許，一輛16座校巴在斧山道宏景花園一停車場出入口斜路處突然溜前，撞向行人路鐵欄始停下，司機被輾過。救援人員到場，司機受傷清醒送往伊利沙伯醫院。警方經調查相信，47歲校巴司機蔡嘉輝打開車門欲拍八達通卡離開時跌出車外，被溜前校巴輾過腰部，盆骨骨折及腹部腫脹需施手術，延至晚上9時許不治。當時有一名35歲女教師在車內。東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

香港汽車工業學會會長李耀培稱，一般而言大型車在斜路停車比在平路更應拉緊手掣，手掣需拉至7至8格，部分貨車亦設「風brake」，可按鍵達至拉緊手掣效果。他說，貨車及校巴多用手動波，停車時需轉至相應波檔，如車頭向下斜，就要入後波檔，即使手掣或「風brake」失靈，仍有雙重保障。至於校巴事故，他說如司機跌出車外，很大可能安全帶太鬆或根本沒繫安全帶，強調如正確戴安全帶，撞車亦不會拋出車外。

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