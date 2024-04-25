明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消防屋署巡萬幢樓 控3600宗未遵辦

【明報專訊】佐敦華豐大廈早前發生三級火，舊樓消防安全引起關注。保安局長鄧炳強昨稱，截至今年2月底，消防處和屋宇署已完成巡查約10,920幢目標樓宇，並發出合共約36萬張消防安全指示，約四成指示已獲遵辦或已被撤銷，另有超過3600宗未遵辦「指示」被檢控個案。他亦提及，屋宇署會重訂執法及檢控優次，集中資源處理單梯樓宇、多賓館或劏房等大廈，消防亦會優先處理「三無大廈」等舊樓。

華豐兩傷者好轉 現無人危殆

大火造成5死40傷，一度有8人危殆。據醫管局資料，留醫伊利沙伯醫院危殆女傷者昨轉穩定，另留醫威爾斯醫院女子昨由危殆轉為嚴重，至今已無人危殆。

鄧炳強昨書面回覆立法會議員李鎮強質詢稱，受《消防安全（建築物）條例》規管的目標樓宇約1.4萬幢，截至本年2月底，消防處及屋宇署已巡查當中約10,920幢，發出約36萬張消防安全指示，指明須進行的消防安全改善工程；約四成指示已獲遵辦或已被撤銷，餘下約六成待遵辦或在跟進。他稱條例2007年7月生效以來至今年2月底，超過3600宗沒遵辦「指示」或「符合消防安全令」，但無合理辯解而成功檢控的個案。

發36萬消防指示 四成已遵辦

鄧續稱，消防處會以風險為本，優先處理消防風險較高的舊式樓宇，例如樓齡較高、欠消防裝置及設備、單梯樓宇及「三無大廈」等，指業主若不積極遵辦，消防處將果斷執法檢控。屋宇署亦會重訂執法及檢控優次，集中資源處理高消防風險大廈，如單梯樓宇、多賓館或「劏房」、未有遵辦驗樓通知亦未聘請驗樓人員等樓宇，並精簡工作流程及調配人手加快檢控。

政府又會加緊修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權當局代辦消防安全改善工程，將提交立法會審議修例的時間縮短兩三個月。他稱修例建議包涵不同元素，例如調升不遵辦「指示」或「符合消防安全令」的罰則、引入針對不合作業主的條文、賦權當局可就樓宇獲發「指示」向土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）等。

上 / 下一篇新聞

建造業議會停承辦分判商註冊 渠工命案遺屬認屍拜祭 促政府跟進安全問題
建造業議會停承辦分判商註冊 渠工命案遺屬認屍拜祭 促政府跟進安全問題
英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條
英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條
立會談預算案 何君堯稱投反對票 管浩鳴倡公僕減薪
立會談預算案 何君堯稱投反對票 管浩鳴倡公僕減薪
【日月掠影】1999年5月20日：推翻雙非居港權 釋法開例
【日月掠影】1999年5月20日：推翻雙非居港權 釋法開例
城巴分批輸20車長 首5人料駛非專營線 指外勞更貴 工會批無諮詢
城巴分批輸20車長 首5人料駛非專營線 指外勞更貴 工會批無諮詢
距審結逾年 立場案再延至8．30裁決
距審結逾年 立場案再延至8．30裁決
「新質生產力發展4條件 港兩強兩弱」 工業專員：科研轉化待加強 塑產業環境「有所為有所不為」
「新質生產力發展4條件 港兩強兩弱」 工業專員：科研轉化待加強 塑產業環境「有所為有所不為」
助製造業轉型 葛明：蒐業界需求清單供學界「配對」
助製造業轉型 葛明：蒐業界需求清單供學界「配對」
指「新質生產力」分3部分理解 生產力局籲發展智能微工廠 「一廠一人可製成衣」
指「新質生產力」分3部分理解 生產力局籲發展智能微工廠 「一廠一人可製成衣」
「不可抗力因素」 記協籌款音樂會取消 改期網上演出 消息：有人稱「無討價還價餘地」
「不可抗力因素」 記協籌款音樂會取消 改期網上演出 消息：有人稱「無討價還價餘地」
財庫局：64家族辦公室已落戶 136間擬來港82屬內地
財庫局：64家族辦公室已落戶 136間擬來港82屬內地
林明珠：二房林建康影響 父臨終前不再護三房
林明珠：二房林建康影響 父臨終前不再護三房
指屠龍隊炸遊行「一切就緒」 控方：未實踐因同日被捕
指屠龍隊炸遊行「一切就緒」 控方：未實踐因同日被捕
「育龍」Tg頻道眾籌 5個月獲200多萬元 目標購3把槍
「育龍」Tg頻道眾籌 5個月獲200多萬元 目標購3把槍
支聯煽動顛覆案 官稱今年內不開審
支聯煽動顛覆案 官稱今年內不開審
櫃車溜後 司機被夾4小時亡 校巴溜前 輾死拍卡跌出車司機
櫃車溜後 司機被夾4小時亡 校巴溜前 輾死拍卡跌出車司機
認穿校裙闖中學 私醫判感化一年
認穿校裙闖中學 私醫判感化一年
6小時3血案 黑幫少年疑遭點錯相捱斬
6小時3血案 黑幫少年疑遭點錯相捱斬
旅巴疑睇錯燈 七旬婦筲箕灣捱撞危殆
旅巴疑睇錯燈 七旬婦筲箕灣捱撞危殆
1.3億購復康巴 兩營運商未符指引 揭投標評審無核准證明 運輸署長稱會檢視規定
1.3億購復康巴 兩營運商未符指引 揭投標評審無核准證明 運輸署長稱會檢視規定
固定路線用戶減輪候增 最長等22月
固定路線用戶減輪候增 最長等22月
郵票設計師協議 未加國安條款
郵票設計師協議 未加國安條款
新圍污水廠兩泄毒氣超標 未觸警報
新圍污水廠兩泄毒氣超標 未觸警報
鄉郊辦沒促委員申報利益
鄉郊辦沒促委員申報利益
陳：黎被捕後斷美國人脈 打擊沉重 稱黎認為「好事」 可谷蘋果銷量
陳：黎被捕後斷美國人脈 打擊沉重 稱黎認為「好事」 可谷蘋果銷量
屢勸離港 指李宇軒「好頑固想留低」
屢勸離港 指李宇軒「好頑固想留低」
報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒
報拜登新聞被揭造假 Simon辭職保壹傳媒
活在灣區：北上求診體檢做手術性價比高
活在灣區：北上求診體檢做手術性價比高
【Emily】大嘥鬼回應「盲盒壽司」 環署：超市即場食如外賣 可用膠盒
【Emily】大嘥鬼回應「盲盒壽司」 環署：超市即場食如外賣 可用膠盒
【Emily】反修例期間加裝 6天橋拆圍網 交通燈保護網移除
【Emily】反修例期間加裝 6天橋拆圍網 交通燈保護網移除
【Emily】高院大樓安檢 周六起擴至所有樓層
【Emily】高院大樓安檢 周六起擴至所有樓層
【Emily】24小時服務 九龍城屋邨裝自助圖書機 擬擴至區內簡屋過渡房
【Emily】24小時服務 九龍城屋邨裝自助圖書機 擬擴至區內簡屋過渡房
【Emily】視察三跑 葉劉企跑道興奮打卡
【Emily】視察三跑 葉劉企跑道興奮打卡
【Emily】貓女出沒 元朗中學尋主人
【Emily】貓女出沒 元朗中學尋主人