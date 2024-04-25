消防屋署巡萬幢樓 控3600宗未遵辦

華豐兩傷者好轉 現無人危殆

大火造成5死40傷，一度有8人危殆。據醫管局資料，留醫伊利沙伯醫院危殆女傷者昨轉穩定，另留醫威爾斯醫院女子昨由危殆轉為嚴重，至今已無人危殆。

鄧炳強昨書面回覆立法會議員李鎮強質詢稱，受《消防安全（建築物）條例》規管的目標樓宇約1.4萬幢，截至本年2月底，消防處及屋宇署已巡查當中約10,920幢，發出約36萬張消防安全指示，指明須進行的消防安全改善工程；約四成指示已獲遵辦或已被撤銷，餘下約六成待遵辦或在跟進。他稱條例2007年7月生效以來至今年2月底，超過3600宗沒遵辦「指示」或「符合消防安全令」，但無合理辯解而成功檢控的個案。

發36萬消防指示 四成已遵辦

鄧續稱，消防處會以風險為本，優先處理消防風險較高的舊式樓宇，例如樓齡較高、欠消防裝置及設備、單梯樓宇及「三無大廈」等，指業主若不積極遵辦，消防處將果斷執法檢控。屋宇署亦會重訂執法及檢控優次，集中資源處理高消防風險大廈，如單梯樓宇、多賓館或「劏房」、未有遵辦驗樓通知亦未聘請驗樓人員等樓宇，並精簡工作流程及調配人手加快檢控。

政府又會加緊修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權當局代辦消防安全改善工程，將提交立法會審議修例的時間縮短兩三個月。他稱修例建議包涵不同元素，例如調升不遵辦「指示」或「符合消防安全令」的罰則、引入針對不合作業主的條文、賦權當局可就樓宇獲發「指示」向土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）等。