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港聞二

城巴分批輸20車長 首5人料駛非專營線 指外勞更貴 工會批無諮詢

【明報專訊】政府去年推出運輸業輸入勞工計劃，近日網傳城巴輸入外勞。城巴回覆本報證實透過輸入勞工計劃，獲批輸入20名非專營巴士車長，首階段5名內地車長會陸續抵港，準備接受本地駕駛考試，內地車長按法例只會駕駛非專營巴士固定路線服務。有工會稱前日始獲城巴告知消息，批評沒提早諮詢工會意見。

翻查資料，城巴非專營巴士固定路線包括往返沙田第一城和中環的88R居民巴士、往返第一城和藍田的61R居民巴士，以及無綫電視僱員巴士N628和628等。

抵港先考牌 工會料駕61R及88R

城巴職工會理事長林乃華透露，前日獲城巴通知20名外勞分階段來港，料駕駛61R及88R等非專營路線，最快下月初5人抵港，仍要學車和考牌，如通過考試料最快下月底開工；約4至5名原本駕駛非專營路線的車長，日後或轉駛專營路線。

林乃華擔憂香港與內地駕駛方法有別，關注內地車長是否一次便能通過駕駛考試，若未能通過考試則浪費住宿開支、薪酬等，「不可能浪費這麼多資源去請一個不知道行不行的人」，認為應優先招聘本地人。他批評城巴沒就輸入外勞提早諮詢工會，不太尊重。

最快下月底開工 月薪1.9萬扣10％租金

匯達交通（城巴）員工協會要求城巴取消引入外勞，指該批外勞月薪約1.9萬元，公司提供宿舍，從底薪扣除10%作租金，批評公司不提升香港員工待遇，但以更高成本聘請外勞，而且香港交通情况獨特，外勞能否適應道路環境仍存疑問。

城巴證實旗下非專營巴士業務透過運輸業輸入勞工計劃，在保障本地勞工優先就業前提下，試適度輸入非專營巴士車長，經過嚴謹遴選程序後，獲批准20人，首批5名內地車長會陸續抵港，準備接受本地駕駛考試，但沒回應是否駕駛61R及88R路線。

城巴：本地車長可調駛專營線

城巴稱非專營巴士業務廣泛，涵蓋巴士租賃、員工接駁車、觀光服務等，內地車長按法例只會駕駛非專營巴士固定路線服務；城巴相信為非專營巴士服務輸入人手，有助釋放更多本地車長勞動力於專營巴士業務，另強調會持續全方位招聘車長。

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