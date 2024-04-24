指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」

控方展示2020年4月5日黎向陳轉發的信息，提到美國政府十分關注示威者使用炸彈或爆炸裝置的最新暴力情况，泛民被警告倘有警民死亡，將擴闊與美國政府、國會和公眾的輿論分歧。雖然黎提醒陳保密，但陳心急將信息轉告「攬炒巴」劉祖廸，讓劉知悉美國政府內部取態。

眾籌加靈活條款 擴闊用途

同年5月下旬，劉祖廸欲發起另一次眾籌，名為「重光香港計劃」，但李宇軒覺得時機未到，二人分別致電陳梓華商討。陳引述黎智英助手Mark Simon不登實體報紙的建議，經商討後決定在眾籌條款加入「多元重光計劃」，使款項能更靈活地使用，成員會採取不同手段推動制裁或倡議經濟封鎖。

陳又將劉發布的連登帖文傳送給黎，「因為要報告番畀佢哋知我哋做緊啲咩」，以及藉黎宣傳活動。活動終籌得約175萬美元（約近1400萬港元），他告知黎已達標。同年約6至7月陳被加至重光團隊「美國線」群組，得知款項用作聘請美國顧問公司，以接觸美國官員和議員。

至7月12日，陳發信息給黎稱「感謝你在初選做的一切，這在香港歷史上是非凡的」。陳忘記信息是在初選期間還是結束後發送，但稱「我諗我係少數人知道當初初選一直以嚟構思嘅係黎智英」，黎動用大量人脈和媒體資訊協助初選，因當時並非所有人皆同意初選機制，黎背後做了很多工夫促成。控方問黎做了什麼工夫，陳回答「呢方面我唔清楚」，但他會見黎和Simon時，二人不約而同具體提及會利用傳媒支持素人參選，令初選更獲認受。

（黎智英案）