明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」

【明報專訊】控方昨續展示黎智英與陳梓華於2020年4月至7月期間的信息，包括2020年7月，陳發信息感謝黎「在初選做的一切」。陳梓華在庭上指初選「一直以來構思嘅係黎智英」，「背後做咗好多工夫」，但未能舉例說明。他另提及同年5月劉祖廸發起另一次眾籌，加入靈活使用籌款的條款，以可採取不同手段推動制裁等行動。

控方展示2020年4月5日黎向陳轉發的信息，提到美國政府十分關注示威者使用炸彈或爆炸裝置的最新暴力情况，泛民被警告倘有警民死亡，將擴闊與美國政府、國會和公眾的輿論分歧。雖然黎提醒陳保密，但陳心急將信息轉告「攬炒巴」劉祖廸，讓劉知悉美國政府內部取態。

眾籌加靈活條款 擴闊用途

同年5月下旬，劉祖廸欲發起另一次眾籌，名為「重光香港計劃」，但李宇軒覺得時機未到，二人分別致電陳梓華商討。陳引述黎智英助手Mark Simon不登實體報紙的建議，經商討後決定在眾籌條款加入「多元重光計劃」，使款項能更靈活地使用，成員會採取不同手段推動制裁或倡議經濟封鎖。

陳又將劉發布的連登帖文傳送給黎，「因為要報告番畀佢哋知我哋做緊啲咩」，以及藉黎宣傳活動。活動終籌得約175萬美元（約近1400萬港元），他告知黎已達標。同年約6至7月陳被加至重光團隊「美國線」群組，得知款項用作聘請美國顧問公司，以接觸美國官員和議員。

至7月12日，陳發信息給黎稱「感謝你在初選做的一切，這在香港歷史上是非凡的」。陳忘記信息是在初選期間還是結束後發送，但稱「我諗我係少數人知道當初初選一直以嚟構思嘅係黎智英」，黎動用大量人脈和媒體資訊協助初選，因當時並非所有人皆同意初選機制，黎背後做了很多工夫促成。控方問黎做了什麼工夫，陳回答「呢方面我唔清楚」，但他會見黎和Simon時，二人不約而同具體提及會利用傳媒支持素人參選，令初選更獲認受。

（黎智英案）

上 / 下一篇新聞

指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除
彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
于品海就破產令上訴
于品海就破產令上訴
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
物價指數升2% 政府料短期可控
物價指數升2% 政府料短期可控
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送