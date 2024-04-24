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港聞

港聞二

陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日第64天審訊，控方從犯證人陳梓華續作供。他稱，國安法生效前一個月，他認為黎智英指示推動制裁，又呼籲公眾對抗政府，故「國安法要拉人」的首要目標就是黎，曾表達擔心黎的安全。至國安法生效前半個月，兩人在壹傳媒大樓見面，陳再表達憂慮，勸黎「應該要褪」、「唔好再去倡議制裁」，黎卻認為國安法只是「雷聲大，雨點小」，更自言會以身作則，繼續公開呼籲制裁。

明報記者

陳梓華表示2020年5月向黎傳信息，稱正在聯繫不同團體，黎回覆「好」。陳解釋，當時他欲告訴黎，李宇軒及「攬炒巴」劉祖廸在國際線上「努力緊」，但疫情帶來困阻。陳會將游說進度告訴黎，因自己與李、劉，以及參與的重光團隊成員已有共識，「所有人都會跟隨佢（黎）嘅方向」。

「重光」欲闢台灣線 黎引線聯絡台官

同月有「重光」成員有意發展台灣線，陳聯絡黎後，黎向時任台灣《蘋果日報》社長陳裕鑫稱「逆權運動年輕人想與唐鳳和中華文化協會聯絡」。陳知道唐鳳是台灣官員，但對中華文化協會則沒有印象。據陳所知，會面沒有成事。

及至同月21日，黎向陳轉發一篇〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞。陳向黎傳信息說「黎前輩……我唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全」。陳解釋，當時他認為「黎智英已經指示我哋做制裁，然後佢本身不斷呼籲緊唔同嘅人去對抗政府」，故此「如果國安法要拉人，第一個就係黎智英」。

料黎成國安法首犯 應生效前離港

其後，黎發信息回覆陳，稱「準備戰鬥至最後一刻」（prepared to fight to the last）。控方問是否黎明知國安法將生效仍繼續推動制裁，陳同意。陳又指當時他認為黎、Mark Simon及李宇軒需要在國安法生效前離港，「而我應該係最後一個走」。陳在庭上輕嘆，續稱「因為佢哋一直做好多嘢，但我冇好似佢哋咁有建樹」，陳認為自己在國際游說的角色「做傳話」，容易被別人取代，相反黎、Mark Simon、李宇軒及「攬炒巴」的角色「好難取代」。

陳續說，5月28日他向黎轉發有關「攬炒團隊《重光香港計劃》眾籌」的連登帖文，向黎報告「我哋做緊咩」（見另稿）。6月陳有感整個運動的氣氛漸漸平息，「有啲人唔知道應唔應該繼續」，故想與黎會面商討。

6月16日，即國安法生效前約半個月，陳與黎在壹傳媒大樓會面。兩人談及國安法，陳表達憂慮，提出「其實應該要褪」、「唔好再去倡議制裁，基本上係唔好去犯法」，惟黎卻認為國安法「雷聲大，雨點小」，黎覺得「唔會有事嘅」，又稱「會以身作則，會繼續喺唔同嘅媒體上面呼籲制裁，同埋關注」。

黎盼英文版影響外國「枱底人」判斷

黎亦談及正營運《蘋果》英文版，雖是蝕本生意，但「對於佢嚟講好有價值」。陳解釋，當時黎認為英文版能夠「好直接同埋好快畀到一手嘅資訊，去畀外國嘅『枱底人』睇到」；由於該些「枱底人」接受《蘋果》提供的資訊，會有「預設嘅立場」，故他們可能作出有利黎的政治判斷，而且英文版可令《蘋果》由本地傳媒，躍升為國際傳媒，更具國際話語權。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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