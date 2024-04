陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」

明報記者

陳梓華表示2020年5月向黎傳信息,稱正在聯繫不同團體,黎回覆「好」。陳解釋,當時他欲告訴黎,李宇軒及「攬炒巴」劉祖廸在國際線上「努力緊」,但疫情帶來困阻。陳會將游說進度告訴黎,因自己與李、劉,以及參與的重光團隊成員已有共識,「所有人都會跟隨佢(黎)嘅方向」。

「重光」欲闢台灣線 黎引線聯絡台官

同月有「重光」成員有意發展台灣線,陳聯絡黎後,黎向時任台灣《蘋果日報》社長陳裕鑫稱「逆權運動年輕人想與唐鳳和中華文化協會聯絡」。陳知道唐鳳是台灣官員,但對中華文化協會則沒有印象。據陳所知,會面沒有成事。

及至同月21日,黎向陳轉發一篇〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞。陳向黎傳信息說「黎前輩……我唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全」。陳解釋,當時他認為「黎智英已經指示我哋做制裁,然後佢本身不斷呼籲緊唔同嘅人去對抗政府」,故此「如果國安法要拉人,第一個就係黎智英」。

料黎成國安法首犯 應生效前離港

其後,黎發信息回覆陳,稱「準備戰鬥至最後一刻」(prepared to fight to the last)。控方問是否黎明知國安法將生效仍繼續推動制裁,陳同意。陳又指當時他認為黎、Mark Simon及李宇軒需要在國安法生效前離港,「而我應該係最後一個走」。陳在庭上輕嘆,續稱「因為佢哋一直做好多嘢,但我冇好似佢哋咁有建樹」,陳認為自己在國際游說的角色「做傳話」,容易被別人取代,相反黎、Mark Simon、李宇軒及「攬炒巴」的角色「好難取代」。

陳續說,5月28日他向黎轉發有關「攬炒團隊《重光香港計劃》眾籌」的連登帖文,向黎報告「我哋做緊咩」(見另稿)。6月陳有感整個運動的氣氛漸漸平息,「有啲人唔知道應唔應該繼續」,故想與黎會面商討。

6月16日,即國安法生效前約半個月,陳與黎在壹傳媒大樓會面。兩人談及國安法,陳表達憂慮,提出「其實應該要褪」、「唔好再去倡議制裁,基本上係唔好去犯法」,惟黎卻認為國安法「雷聲大,雨點小」,黎覺得「唔會有事嘅」,又稱「會以身作則,會繼續喺唔同嘅媒體上面呼籲制裁,同埋關注」。

黎盼英文版影響外國「枱底人」判斷

黎亦談及正營運《蘋果》英文版,雖是蝕本生意,但「對於佢嚟講好有價值」。陳解釋,當時黎認為英文版能夠「好直接同埋好快畀到一手嘅資訊,去畀外國嘅『枱底人』睇到」;由於該些「枱底人」接受《蘋果》提供的資訊,會有「預設嘅立場」,故他們可能作出有利黎的政治判斷,而且英文版可令《蘋果》由本地傳媒,躍升為國際傳媒,更具國際話語權。

【案件編號:HCCC 51/22】

(黎智英案)