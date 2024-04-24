明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

物價指數升2% 政府料短期可控

【明報專訊】政府統計處昨日公布，本港3月綜合消費物價指數按年升2%，較1月和2月合計的平均升幅1.9%略高，但較2月相應升幅2.1%為低。剔除所有政府單次紓困措施的影響，3月基本通脹率為1%，高於首兩月份的平均升幅0.9%，低過2月的1.2%。政府稱短期內物價處於可控水平。

煙酒上月漲17.7%

統計處指出，去年及今年的農曆新年分別在不同月份（1月和2月），令價格較波動，因此把兩月份合計平均升幅比較，以抵消影響。在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒錄得按年升17.7%，外出用膳及外賣、住屋均升逾3%，交通升2.2%。錄得跌幅的類別則包括電力、燃氣及水，下跌8.7%；耐用物品及基本食品分別跌1.5%和0.5%。

本年首季綜合消費物價指數較去年同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數分別升2.2%、1.8%及1.8%。剔除所有政府單次紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.7%、1.0%及1.3%。

本地成本「或有上升壓力」

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率輕微，通脹在短期內應會繼續處於可控水平。發言人又提到，本地成本或會因香港經濟繼續增長而「面對一些上升壓力」，外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，政府將繼續留意情况。

相關字詞﹕綜合消費物價指數 統計處 通脹

上 / 下一篇新聞

指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除
彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
于品海就破產令上訴
于品海就破產令上訴
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」
指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送