物價指數升2% 政府料短期可控

煙酒上月漲17.7%

統計處指出，去年及今年的農曆新年分別在不同月份（1月和2月），令價格較波動，因此把兩月份合計平均升幅比較，以抵消影響。在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒錄得按年升17.7%，外出用膳及外賣、住屋均升逾3%，交通升2.2%。錄得跌幅的類別則包括電力、燃氣及水，下跌8.7%；耐用物品及基本食品分別跌1.5%和0.5%。

本年首季綜合消費物價指數較去年同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數分別升2.2%、1.8%及1.8%。剔除所有政府單次紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.7%、1.0%及1.3%。

本地成本「或有上升壓力」

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率輕微，通脹在短期內應會繼續處於可控水平。發言人又提到，本地成本或會因香港經濟繼續增長而「面對一些上升壓力」，外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，政府將繼續留意情况。