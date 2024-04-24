李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏

李家超昨早出席行政會議前見傳媒，被問到10個環團上周聯署批評新田科技城的環評報告有多處違反法定要求及錯漏、要求重做環評，李回應稱不同人士甚至團體都可以有意見，政府的環評一向專業認真，符合環評條例。他說，相關部門已清晰解答技術問題，令環諮會通過報告，並提出8項條件和7項建議，政府表示歡迎。

李續稱，他要求的環保措施是希望通過不同緩解措施、修復工程，甚至一些增值工程和良好的積極管理措施，將整個環境生態增值，故談論的不止是面積，更講究「質量」，「縱然有面積，但如果魚塘荒廢，甚至如果魚塘是沒有魚，我覺得這不是一個良好而積極的環境保護政策」。

香港觀鳥會表示，李家超昨以「荒廢魚塘」形容新田濕地，擔心令人以為這類魚塘無生態價值，有誤導公眾之嫌。該會強調即使魚塘無漁業操作，亦是濕地一部分，有重要生態功能和價值，由於此類魚塘的人為干擾較低，反而更吸引潛鴨類雀鳥覓食棲息及其他水鳥休息。長春社公共事務主任周藹銓表示，新田環評的基線調查未完全涵蓋沒有漁業運作的魚塘，存在遺漏，敦促政府勿草率通過環評。