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超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見

【明報專訊】即棄塑膠管制前日起實施，首階段禁止銷售或提供即棄膠餐具，堂食除了不可提供膠餐具，亦禁止向顧客提供膠杯及食物容器，設6個月適應期。日式連鎖超市DONKI的堂食壽司盒以紙盒包裝，被指顧客如同「抽盲盒」，無法事先察看產品狀况；麥當勞堂食軟雪糕新地亦以紙杯及木匙代替膠製用具。特首李家超昨稱，環保概念是全球趨勢，希望市民明白環保是每個人的責任，大家亦可做多一點，政府會不斷聽取意見，例如如何提供更多替代品選擇給供應商或市民。

麥當勞熱飲紙蓋被指難開

昨有社交網站上載照片，指有日式連鎖超市轉用紙盒盛載壽司，不少人質疑如同「抽盲盒」。本報記者昨到DONKI位於淘大的分店，發現店內貼出告示，稱紙盒包裝的壽司和便當皆屬堂食，外賣食品則維持以透明膠盒包裝。本報向DONKI查詢，截稿前未有回覆。

連鎖快餐店麥當勞購買雪糕新地堂食，亦已轉用紙杯盛載。社交網站昨有網民上載相片，稱麥當勞的熱飲紙蓋被蒸氣熏過後變軟，較難打開，甚至要撕爛杯蓋才可飲用。另外，該店的粟米杯亦已轉用紙杯。

「信市場力量令替代品滿足需求」

早前有餐飲界指採購代替即棄膠餐具令成本上升，特首李家超昨日出席行政會議前被問到會否向業界和市民補貼，他稱政府重視替代品供應是否充足，價格是否市民可承擔，又指目前替代品的成本只是幾仙，最多兩三毫，而替代品不斷改善，相信市場力量會令替代品滿足市民要求，政府亦不斷聽取意見，例如如何提供更多選擇給供應商或市民。他提到，很多食肆或酒店都有落實整體「走塑」計劃，環保署的平台亦提供700多種替代品供選擇。

李家超說，計劃對市民的生活影響不是很大，最主要原因是替代品供應充裕，而環保概念是全球趨勢，很多先進城市已實行相當久，希望市民明白環保是每個人的責任，大家亦可做多點。

環保餐具公司：短期難大降價

本地環保餐具公司Purearth負責人韓瑞源指出，即棄塑膠面世多年，價格已「低無可低」，相反替代品近年才推出市場，加上物料本身成本較高，即使在新法例下銷量料將顯著增長，但相信短期內價格難以降至即棄塑膠的水平。

相關字詞﹕即棄膠餐具

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