葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席

稱外國對23條溫和 本地少關注

葉太昨在傳媒茶敘稱，來港嘉賓都不是看法非黑即白、頭腦簡單的人，相信他們不擔心國安法例，大會亦不會協調他們的發言內容。她又稱，西方報道對華有錯誤認知，冀每年舉辦峰會協助香港多交朋友，促進外界對包括香港在內的中國有正確了解，令香港可成為討論較具爭議議題的「緩衝區」。

拒香港玩完論提出者共膳

峰會將於5月13至15日舉行，來港嘉賓包括諾貝爾化學獎得主、美國史丹福大學教授科恩柏格（Roger Kornberg）、聯合國教科文組織前總幹事博科娃（Irina Bokova）、紐約貝萊德董事總經理桑曉霓（Henny Sender）等（見表）。早前摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）撰文提出「香港玩完論」，遭葉太撰文反駁；被問到日後會否考慮邀請對方出席峰會，葉太明言無興趣，透露已婉拒商界人士邀請她與羅奇共膳。

峰會討論主題圍繞地緣政治，例如全球化、科技與人工智能、大國競爭、氣候變化等，其中科大校長葉玉如將主持科恩柏格與人工智能專家的一場討論環節，葉太則主持中國學術研究院常務副院長黃平與美國駐港澳前總領事唐偉康的另一節有關國家安全與發展的討論；創科局長孫東及環境局長謝展寰也將出席部分環節。另外港大副校長王于漸將主持閉門會議討論地緣政治環境，葉太預告屆時有美國前官員到港參與。