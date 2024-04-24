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港聞二

下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享

【明報專訊】政府去年底成立的香港人才服務辦公室下月將舉辦首屆「香港．全球人才高峰會」，推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色和優勢，以及提供就業、住屋及教育等資訊，涵蓋「國際人才論壇」、「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」及「機遇匯人才博覽展」3項重點活動。人才辦總監劉鎮漢稱，活動邀請約20名來自世界各地、本地和大灣區的政商學界重量級嘉賓，就國際就業市場和人才流動趨勢，以至大灣區人才交流合作的機遇分享，活動費用全免，歡迎市民參與。

高峰會將於下月7日及8日舉行，其中國際人才論壇及粵港澳大灣區人才高質量發展大會分別在首日及次日舉行，同步會有網上直播。前者邀請港鐵行政總裁金澤培、劍橋大學副校長（策略及規劃）David Cardwell、領英（LinkedIn）亞太區董事總經理洪雍華等；後者首屆去年在廣州舉行，本屆登陸香港，由勞福局、澳門人才發展委員會、廣東省人力資源及社會保障廳、廣東省人民政府港澳事務辦公室合辦。

機遇匯人才博覽展連續在該兩日舉辦，料有近百間公私營機構參與，包括領英、機管局、醫管局、中大及港大、多間本地銀行及地產商等。現場亦有人力資源機構和招聘平台介紹不同專業，包括金融服務、創新科技等本地職位；部分機構將為入場人才及其家人提供諮詢服務及安居就業方案或優惠，協助移居香港，適應留港發展。

劉鎮漢稱，留意到來港人才主要從事金融、科技和商貿工作，而有家庭的人才較關注教育、就業機會及住屋需要，人才辦有不同合作伙伴，可助解決不同需要。

人才辦會於博覽展設展示區，介紹香港的優勢和機遇、各人才入境計劃和人才辦的支援服務，並有抵港人才分享落戶經驗。廣東省及澳門特區亦設展區介紹大灣區最新人力趨勢和機遇。

柬籍人才棄星洲 攜家眷來港

柬埔寨籍人才Robert Lay是分享嘉賓之一，稱自己曾在新西蘭從事銀行金融工作約17年，去年中透過「高才通」計劃與妻兒移居香港，目前在一間房地產服務和投訴服務管理公司擔任高級總監，負責公司的大中華地區業務。他笑言一直想重返亞洲，曾多次往新加坡及香港，考慮到香港教育制度較有彈性、營商環境方便、生活節奏快等因素，終選擇舉家來港。他提到，來港後需由零開始建立人際網絡，慶幸港人熱中探索機會，至今已認識逾千人。

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