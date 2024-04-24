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港聞

港聞二

貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫

【明報專訊】放債人公司董事兼股東涉向時任男警提供1.28萬元，以換取對方告知警方執法行動及其他案件調查進度。被告否認一項向公職人員提供利益罪，昨在沙田裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指出，被告非每次都會答應涉案警員的借錢要求，直至涉案警員提及女兒交不起學費等話題，故即使被告行為可疑，但無法肯定兩人的私人借貸是與披露警方資料有關。

曾拒借錢 非有求必應

被告彭閏謙（38歲）被控於2021年6至10月間，向警員蘇靖峰提供利益，即總額1.28萬港元的貸款。蘇靖峰為同案被告，早前已認罪及出庭頂證彭閏謙。蘇正還押至本周五接受判刑。

據控方案情，蘇靖峰於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50萬至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告彭閏謙。針對披露警方的行動與調查的事件，控方指其中一次被告友人將個人財物遺留的士，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次被告問蘇，警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付1000及500元。

暫委裁判官李俊熙裁決稱，從蘇的證供分析，蘇同意被告可視作朋友、被告曾拒絕或拖延其借錢要求，直至蘇提及女兒交不起學費等話題，被告才借錢給他，而金額往往少於蘇所請求，以及被告於該段時間沒有再追問警方執法或調查的問題，因此無法排除兩人借貸純是解決財困的可能，以及無法肯定借貸是與披露警方資料有關，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：STCC 1461/23】

相關字詞﹕沙田裁判法院 罪名不成立 警員犯法 向公職人員提供利益 放債人

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