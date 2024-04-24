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港聞二

去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念

【明報專訊】青少年精神健康近年備受關注。救世軍昨表示，2023至2024年度共接獲264宗有精神健康需要的青年個案，當中97人曾萌輕生念頭，佔36.7%。救世軍昨亦公布一項調查結果，發現逾七成半受訪青年受精神健康困擾，並在「一般健康問卷」（GHQ-12）平均達18.27分，是3年來最高，15分或以上已反映有精神困擾。

大專中學生職青調查

平均分高於困擾水平

救世軍新界東綜合服務高級主任黃恩澤對情况表示擔憂，稱疫情對青少年造成長遠影響，同時近年學業負擔加重，例如補課時間愈來愈長，甚至下午6時才放學，令學生休息和參加活動等私人時間縮減。

救世軍去年9月至今年1月，訪問204名12至29歲的中學生、大專生及在職青年。調查以「一般健康問卷」量度青少年精神困擾程度，分數愈高代表受困擾程度愈嚴重，滿分為36分，結果顯示76.5%受訪者的分數達15分或以上，即有精神困擾，又顯示近四成受訪者察覺自己精神緊張及睡眠變差。

中學文憑試（DSE）應屆考生Terry患抑鬱症，昨憶述曾遭家暴和欺凌，中五時又因感情問題缺課3至4個月，當時每天只想躺在牀上「乜都唔想做」，情緒低落令他時感頭暈和手震，甚至晚上失眠，一度萌生輕生念頭，獲學校轉介參加救世軍為輟學青年而設的活動。Terry現在回想，失落時盼有人可給他建議，惟當時只有老師和社工因缺課聯絡他，身邊無人主動關心他。他稱陪伴可紓緩情緒，一句「隨時搵我啦，會陪住你」已經足夠。

黃恩澤建議，家長和教師可有技巧地詢問年輕人感受，例如先由「今日在校有何活動」入手，關鍵是讓對方感受到「你有聽、有在意他們」。

相關字詞﹕救世軍 輕生 輟學 精神健康

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