明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除

【明報專訊】前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，將會移除。本報記者昨日到該樹一帶觀察，發現康文署在樹幹貼出告示稱，該樹雖無即時倒塌危險，但有潛在危險，為保障公眾安全，將於本周六（27日）前移除。長春社總監蘇國賢指出，該樹已接近死亡，移除無可厚非，惟有關部門應藉此機會增加對樹木的認知。康文署則稱，該垂葉榕自去年9月中超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，並疑受真菌感染。

據樹上簡介鐵牌，該垂葉榕在1993年1月13日，由前港督彭定康親手種植，是「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹，facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」昨發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳，冀派員檢查及治療，惟前晚獲有關部門回覆稱，據全面檢查後的樹木檢查報告，認為該樹「長遠有潛在風險」，為保障公眾安全，已申請移除。

康文署回覆本報查詢稱，署方每年均有為樹木評估風險，涉事的垂葉榕自去年9月中超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，疑樹木受真菌感染。該署稱有做鬆土、鋪設有機覆蓋物、淋水、施殺蟲劑和殺真菌劑等工作，但健康狀况仍持續惡化，在今年2月中詳細檢查及評估後，確認健康狀况無法復原，故為保障公眾安全而建議移除。

康文署：蘇拉過後疑染真菌 鬆土施藥未見效

蘇國賢稱該垂葉榕由正常狀態到開始落葉僅經過數月，現已「死得很嚴重」，樹葉脫落之餘，樹皮亦開始剝落，認為已「無得救」。蘇稱不一定因管理不善，或保養過程出現疏漏導致，但指該樹位處路旁，需要將樹冠剪「窄」些避免影響周遭電纜等設施，惟做法或影響樹木結構，若修剪製造營養的樹葉過於頻密，亦可能影響樹木健康，造成潛在問題，積存一段時間後，若有蟲害或病變就「抵抗不了」。

莊士敦道及灣仔道交界亦有一棵由美國鄉謠歌手John Denver種植，同屬「灣仔綠化計劃」的細葉榕，早前曾被指有健康問題，蘇國賢表示該樹生長空間較闊，樹木形狀保持得較好，健康狀况雖然一般，但暫未見有大問題。康文署稱，該細葉榕最近於今年3月底評估，健康狀况大致正常。

上 / 下一篇新聞

指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
違社團例 612基金5人上訴明年1月審
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
【日月掠影】1998年5月20日：新盤劈價 樓市啟尋底之旅
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
五一黃金周料80萬內地客 餐飲業稱普遍「有期望」
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
去年264宗青年精神困擾 救世軍：37%曾萌死念
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
貸款與索警情報未證關連 財仔董事行賄罪脫
于品海就破產令上訴
于品海就破產令上訴
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
下月人才峰會 百機構參展 人才辦：推廣港機遇 邀20政商學嘉賓分享
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
葉劉辦峰會「推民間外交」 美前官員將出席
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
超市堂食壽司用「盲盒」 外賣續膠裝 李家超：走塑民生影響不大 續就替代品聽意見
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
李家超：科技城環評合規 魚塘荒廢非良策 環團：低干擾魚塘更吸雀鳥 調查有遺漏
物價指數升2% 政府料短期可控
物價指數升2% 政府料短期可控
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
陳：黎料國安法「雷大雨小」 續籲制裁 憂黎自身安全 獲覆「戰鬥至最後一刻」
指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」
指黎構思初選 「背後做咗好多工夫」
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
等待女友購物 黑漢油麻地捱斬
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】牛角4品牌唔做外賣「終極走塑」 話外賣生意唔多「免煩」 老闆黃傑龍：非軟對抗
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】全民閱讀日 廉署變教室 小朋友共讀新繪本
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】立會大樓擴建平頂 目標12月入伙
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】工聯五一酒會 特首點名讚吳秋北
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】「長洲太平清醮」郵票5‧9推出
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送
【Emily】悉尼雙年展 「熱狗巴」接送