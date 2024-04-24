彭定康1993年種植 灣仔垂葉榕變「危樹」須移除

據樹上簡介鐵牌，該垂葉榕在1993年1月13日，由前港督彭定康親手種植，是「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹，facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」昨發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳，冀派員檢查及治療，惟前晚獲有關部門回覆稱，據全面檢查後的樹木檢查報告，認為該樹「長遠有潛在風險」，為保障公眾安全，已申請移除。

康文署回覆本報查詢稱，署方每年均有為樹木評估風險，涉事的垂葉榕自去年9月中超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，疑樹木受真菌感染。該署稱有做鬆土、鋪設有機覆蓋物、淋水、施殺蟲劑和殺真菌劑等工作，但健康狀况仍持續惡化，在今年2月中詳細檢查及評估後，確認健康狀况無法復原，故為保障公眾安全而建議移除。

康文署：蘇拉過後疑染真菌 鬆土施藥未見效

蘇國賢稱該垂葉榕由正常狀態到開始落葉僅經過數月，現已「死得很嚴重」，樹葉脫落之餘，樹皮亦開始剝落，認為已「無得救」。蘇稱不一定因管理不善，或保養過程出現疏漏導致，但指該樹位處路旁，需要將樹冠剪「窄」些避免影響周遭電纜等設施，惟做法或影響樹木結構，若修剪製造營養的樹葉過於頻密，亦可能影響樹木健康，造成潛在問題，積存一段時間後，若有蟲害或病變就「抵抗不了」。

莊士敦道及灣仔道交界亦有一棵由美國鄉謠歌手John Denver種植，同屬「灣仔綠化計劃」的細葉榕，早前曾被指有健康問題，蘇國賢表示該樹生長空間較闊，樹木形狀保持得較好，健康狀况雖然一般，但暫未見有大問題。康文署稱，該細葉榕最近於今年3月底評估，健康狀况大致正常。