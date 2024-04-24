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助英翁港尋根 旅遊義工延12年熱忱 比退休前忙碌仍樂助遊客 旅發局新招募40人

【明報專訊】退休前任職跨國公司管理層的Agnes，加入旅發局「旅遊義工」行列12年。某日她在旅客諮詢中心當值時，有外籍翁拿着一本相簿到訪，載有他5歲移居英國前、攝於香港不同景點的約20張舊照片，老翁希望中心職員協助尋回拍攝地，最終Agnes為他找到19個拍攝地點。讓Agnes感動的是，老翁離港時特意將舊相簿留給她作答謝。旅發局今日起招募新一期旅遊義工，預計30至40人，對象包括在職和退休者，以及大專院校學生。

憑5歲前舊照 認出19處拍攝地

旅發局現約有65名旅遊義工，Agnes是其中之一。她回顧義工歷程曾遇過不少感人事，令她印象最深刻的是協助該名七旬英籍翁尋根，她記得當時他由家人陪同到訪，相簿內的舊照拍攝地點包括公屋、九龍仔的「格仔山」，以及乘船拍的照片，她透過對比照片和上網搜尋，最終找回19處拍攝地，遺憾未能找到一張背景是破舊村屋的拍攝地點。儘管如此，她說老翁約一周後離港前，特意到諮詢中心答謝她，並將舊相簿留給她，可惜她當日無當值。

Agnes認為擔當旅遊義工可幫助旅客圓願，「是一件很值得做的事」。她提到自己外遊時發現不同國籍的人對同一事件的想法都不同，吸引她故地重遊，欲深入了解，故她亦想運用自己的專業介紹香港給旅客認識；雖然做義工較退休前忙碌，但能協助旅客，令她充滿正能量及感到滿足，「好像做完一次大笑瑜伽」。

旅遊義工計劃自2009年成立至今，先後招募逾百名來自不同界別的港人，包括學生、公司管理層及教育界等，合共貢獻近7萬小時的服務，接待數以十萬計旅客。旅發局企業事務總經理李樺稱，現時義工有三分一為在職人士，其餘已退休，整體逾六成已服務10年。

在職、退休、學生 滿18歲皆可報名

新一期旅遊義工計劃今日起至5月31日接受報名，申請者須為年滿18歲的香港居民，性格開朗、熱愛香港及好客，對本地文化、購物及飲食等旅遊相關範疇有豐富認識，能操流利廣東話、英語及普通話。申請者須接受面試及培訓，旅發局會為獲選者提供工作坊及實地體驗培訓，涵蓋旅客款待及說故事技巧、本地文化等多個範疇，正式投入服務日期為今年11月至明年10月底，義工會被安排到旅客諮詢中心及旅發局舉辦的大型活動場地工作，解答旅客查詢及推介地道旅遊建議。

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