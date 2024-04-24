反恐熱線啟用兩年 3萬信息13%有用

涉逾7000舉報人次 警稱反恐意識升

海關關長何珮珊早前稱，若發現入境旅客無合理辯解下管有煽動刊物，將通報警方調查。海關反恐怖活動統籌課監督何美玲表示，去年有男子藏有從英國郵寄到港的「羊村」繪本被判囚，暫未錄得其他相關案件。

推廣物流業見疑即報 擬擴至酒店教育界

反恐專責組引述政府統計，全港有逾16萬名物流從業員，曾有本地運輸工人發現懷疑違禁武器舉報，故去年9月透過安排講座等，鼓勵跨境物流業界「見疑即報」。海關過去半年錄得27宗及60宗截獲槍械及武器案件，較去年同期多13宗及24宗；其中有19宗及48宗由物流從業員通報，均在空運渠道緝獲。何美玲指出，當中大部分以轉口為主，從美國及德國等槍口管制較寬鬆國家寄出。專責組其後推展計劃至本地物流及點餐外送公司，至今已接洽67間跨境和本地物流運輸公司，包括外賣平台戶戶送、KeeTa及物流公司Lalamove等，未來擬擴至酒店界及教育界。

梁偉基表示，部分舉報已獲發賞金，金額達5位數，個別非「涉恐涉暴」的舉報亦獲推薦至警隊賞金計劃或好市民獎。其中一宗是職業司機舉報懷疑炸彈嚇詐行為，兩名涉案者被捕；另一宗是網民在社交媒體發現涉恐涉暴帖文，涉案者涉煽動相關罪行被捕。至於何謂涉恐涉暴字眼，他強調要整體檢視帖文效果，視乎有沒有人受影響產生極端思想，「不是單憑幾個字眼決定」。

指港恐襲風險中度 暫非目標

《維護國家安全條例》上月生效，梁偉基稱會持續提供不同類型的反恐培訓，舉例加深海關對涉恐涉暴物資的認識、加強入境處辨識可疑旅客等。他說本港目前面對恐襲威脅的風險級別是中度，暫無情報顯示會成為襲擊目標，又提到近日全球發生大型恐襲，反映日趨複雜的地緣政治令國際恐怖主義形勢更嚴峻。另外，專責組去年10月在灣仔稅務大樓25樓成立「安全社區體驗館」，已接觸逾3000名市民。