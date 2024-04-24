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指屠龍隊擬遊行路線放兩炸彈 控方：400米內無差別傷人

【明報專訊】多人涉嫌策劃於2019年12月遊行設置炸彈，律政司首引《反恐條例》起訴，其中6男1女不認罪，高院昨日踏入第二日審訊。控方開案陳辭表示，組織「屠龍小隊」計劃在遊行路線擺放兩枚炸彈，較大的炸彈威力為半徑400米，可能傷及警員和遊行民眾。控方向陪審員強調，姑勿論個人政治立場如何，「炸彈所造成的傷害是無差別，亦無分政治立場」。

3同謀將任控方證人

7名被告張俊富（案發時22歲，下同）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、許湛榮（24歲）和劉佩凝（24歲）否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，案件由法官張慧玲及9人陪審團審理。控方外聘大律師周凱靈昨日開案陳辭表示，首6名被告連同他人串謀於2019年12月8日放置炸彈，控方不必證明計劃成事，重點是犯案者共同訂立協議和分工。控方透露，涉案「同謀者」黃振強（22歲）、彭軍壕（33歲）和蘇緯軒（18歲）將以控方證人身分作供。

指小爆炸配狙擊誘導 大爆炸襲警「全民執槍」

控方表示，民陣2019年12月8日舉辦港島區遊行，各人打算在遊行路線放置一小一大的土製炸彈。根據計劃，小炸彈首先在灣仔英皇中心外引爆，引誘警員前往軒尼詩道，屆時「槍手」蘇緯軒在高處以長槍射擊警員，迫使警員退後至大炸彈的位置，大炸彈將於警總附近引爆；待警員受襲，可實行「全民執槍」，各人撿拾警員佩槍留為己用。

控方續指，小炸彈爆炸範圍為半徑100米，內有兩公斤炸藥；大炸彈的威力為半徑400米，內有8公斤炸彈，藏約150支鐵釘。根據軍火專家報告，炸彈承載增加碎裂威力的金屬釘，引爆後或釀成人命傷亡及財物損失。控方稱，最終兩枚炸彈於香港華仁書院被檢取，炸彈連接手機和引爆裝置，可遙距控制，「一切就緒，只要一個電話打入去，炸彈就會爆」。

提陪審摒政見 「差人多還是遊行人士多？」

控方稱，除了參與行動的「同謀者」，其他遊行人士不知道放炸彈一事，若然引爆，「不需要好大智慧，都知道一定有遊行的民眾受傷害」。控方特別強調，陪審員要摒除政見審視證據，不論個人政治立場又或對社會運動的看法，要知道涉案炸彈造成無差別傷害；雖然涉事遊行由民陣舉辦，而該計劃旨在殺警，但炸彈引爆後，不知情者就有危險，「（計劃）不止是殺差人，大家諗吓差人多，還是遊行人士多？」

指獲「金主」送台軍訓 Tg群組談「殺狗」

控方提到，本案與反修例運動下於2019年8月成立的組織「屠龍小隊」有關，證供顯示「屠龍小隊」一度接觸吳智鴻（24歲），由吳協助製作炸彈和組織軍事訓練。根據出入境紀錄和Telegram信息（見表），吳、彭軍壕和張銘裕、許湛榮、賴振邦在「金主」安排下，涉於2019年9月16至28日前往台灣接受軍訓。控方表示，有人在信息談及「可以玩暗殺狗」，而「狗」是警員的代號，意指殺害警員。

此外，控方從「屠龍小隊」領導者黃振強的手機發現Telegram群組「行山討論區」，對話顯示部分被告於2019年11月16日深夜至17日凌晨，徒步前往西貢一偏僻位置測試炸彈和試槍。控方表示，從賴振邦的手機發現攝於西貢的照片，李家田的手機亦曾出現西貢地標。控方開案陳辭未完結，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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