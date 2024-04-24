男子Parkour跨路軌跳月台 港鐵報警

案件列違反港鐵附例

警方表示，前日接獲港鐵職員報案，指翻查閉路電視後，發現一名男子上周六晚上約10時半，在港鐵東鐵線火炭站的2號月台跳至3號月台，男子年約20至30歲，身高1.6至1.7米，瘦身材，另有一名男子在場拍攝，事件暫列違反港鐵附例。

該條名為「JUMPING MTR GAP」的片段在Instagram上流傳，顯示一名男子在助跑後從火炭站的一邊月台跳起，越過路軌後在另一邊月台落地。片段亦有第一身視角拍攝。片段所見，後方另一路軌有列車駛過。用戶在帖文標籤「#parkour（飛躍道）」等字眼，其帳戶早前有多段極限運動的片段，包括有人爬上天秤後，僅以單手捉住圍欄並雙腳離地等，現已無法閱覽。

港鐵回覆查詢表示，留意到網上一段涉及有人在東鐵線火炭站月台作出不適當行為、影響行車安全的片段。根據調查，相信事件上周六晚上發生，公司已報警處理，並配合警方調查。港鐵呼籲乘客顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全的行為，此等不當行為會影響列車行車安全及車務運作。