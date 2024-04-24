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港聞

港聞二

美國人權報告批港 駐港公署斥不實偏頗

【明報專訊】美國國務院昨發表新一份年度人權報告，在涉港部分，美方指控北京繼續粉碎香港政治上的自由和自治、違反《中英聯合聲明》及《基本法》承諾。報告部分字眼相對上一年略有不同，例如指《港區國安法》限制本港法庭司法獨立的部分，新一份報告加入類似限制不適用於商業案件的描述，在性小眾部分則提到本港去年成為首個亞洲城市舉辦同樂會。

外交部駐港公署及特區政府分別批評美國國務院報告不實和偏頗，對此表示不滿和反對，並要求立即停止干涉中國內政和香港事務。

美國發表的2023年度人權報告與近年報告相若，美方指控國安處執法為任意拘留、質疑國安案件被告候審前經長期羈押、限制遊行自由及結社自由等。報告在跨國打壓篇幅列出，警方國安處去年先後通緝13名海外港人，並約見部分被通緝者家人。報告也提及去年區議會選舉直選議席比例大減，嚴重限制選民及直選代表角色，投票率見歷史新低。

公署指港以安全守護人權

成績有目共睹

駐港公署發言人指，中國政府高度重視尊重和保障人權，特區政府也以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，形容成績「有目共睹」，斥美方的報告罔顧事實，搬弄是非，顛倒黑白。

特區政府隨後亦發聲明，斥美國一再以政治凌駕法治，「將人權問題政治化」，重申政府會堅定不移全面準確實施國安法、《國安條例》及其他國安相關法律，同時維持普通法制度、堅持法治原則。特區政府發言人稱，特區執法部門公開涉犯嚴重罪行逃犯資料，合法也符合國際慣例，批評美國抹黑站不住腳。發言人又說，重塑區議會讓「愛國愛港」人士透過多種渠道參與區議會，「使民意得以全面準確反映」。

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