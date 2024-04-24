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港聞二

林定國稱不立假新聞法 李家超：優先希望自律

【明報專訊】律政司長林定國接受傳媒訪問時表明，目前無計劃就「假新聞」立法，特首李家超昨出席行政會議前見記者時被問到立法的取態，他沒有明言立法與否，稱會密切留意虛假信息所製造的問題，認為與最壞的時候比較是有進步的，但不表示政府忽略其威脅，「我們要共同努力，不需要立法，我永遠都希望香港可以從自律、行業專業處理這問題」。

多年來主張立法打擊「假新聞」的民建聯葛珮帆也認為，目前的國家安全法律已規管散播危害國安的虛假資訊，對政府的取態表示同意。她稱，加上現時社會環境較2019年時好轉，且本地傳媒生態改變，「假新聞」較少，政府亦更積極主動反駁或矯正不實信息，她相信現階段毋須另外立法。

記協：審慎歡迎

現時法律已有監管

香港記者協會表示，審慎歡迎政府不就假新聞立法，認為現今科技及社交平台發達，假消息或有爭議資訊都快速獲得澄清，當局最新決定符合法律及民情。記協又留意到，《維護國家安全條例》有規管某些散播虛假或誤導資訊的行為，屬間諜活動罪，因此認為現時法律上並非沒有對虛假信息有所監管。

李：不代表忽略威脅

李家超昨表示，香港媒體發放資訊「比以前改進了」，但不表示政府忽略其威脅，仍有需要提防虛假的信息，他的取態是「如果可以用自律、行業提升和專業化來處理這問題，應該是首先的選項」，稱要共同努力，不需要立法，冀可以自律、行業專業處理問題。

林定國接受《南華早報》專訪稱目前無計劃就「假新聞」立法，稱是法律問題而非政治問題，並舉例，法律上難以定義「假新聞」，並以新加坡的相關法例說，界定合法與否有困難，反問應如何區分「事實」和「意見」。他又說，隨《國安條例》的實施，為打擊「假新聞」的需要漸減，原因是現時的煽動意圖罪等，已規管散播虛假陳述以危害國安的行為。

上屆政府曾聘請顧問研究多個司法管轄區規管虛假資訊的情况，研究完成後一直未公布內容或後續安排。民青局在早前提交立法會的文件透露，考慮到有關研究工作的性質，局方要求有關顧問團隊須包括在港執業的律師，而於2023/24年度，顧問服務的支出約60萬元。

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