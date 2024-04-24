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港聞

港聞二

灣區熱搜：首批「帶路」國 內地曾掀斯國旅遊熱

【明報專訊】斯里蘭卡1950年承認中華人民共和國，兩國於1957年建交。20013年中國提出「一帶一路」倡議後，斯里蘭卡成為首批加入的國家。2014年國家主席習近平訪斯，其後內地一度興起斯國旅遊熱潮。科倫坡港口城為雙方的重點合作項目之一，但兩國關係曾因斯國內政而出現波動。

2005年，態度親華的斯國總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）上台，當年兩國文化、旅遊部門分別簽署合作協議，至2007年，中方在斯里蘭卡凱拉尼亞大學成立孔子學院。2014年，國家主席習近平到斯里蘭卡國事訪問，與拉賈帕克薩共同為科倫坡港口城項目揭幕剪綵。中國亦援建斯里蘭卡南部的漢班托塔港，包括海港工業園區，並由中方管理，同時可兼顧東南亞等國需求。至2014年，中國已成為投資斯里蘭卡的第一大國。

不過，拉賈帕克薩2015年在大選敗給西里塞納（Maithripala Sirisena），後者政治取態親印遠華，強調推行「全方位外交」，隨後宣布擱置科倫坡港口城項目，並以涉嫌腐敗及破壞為由，重新審查中國其他投資項目。然而新政府經濟改革不成功，民意支持度下滑。西里塞納2015年3月訪問中國，兩國關係緩和，雙方於2016年重新簽訂合作協議，建設工程繼續推進，港口城更升級為科倫坡國際金融城。

總理訪華晤習近平 稱兩國「患難之交」

至上月，習近平在北京人民大會堂會見斯里蘭卡總理古納瓦德納。習近平強調中方繼續為斯里蘭卡經濟社會發展提供力所能及的幫助。他又稱雙方推進高質量共建「一帶一路」，特別是科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發兩大旗艦項目，以深化物流、能源及產業，並加強數字經濟、綠色經濟及文化旅遊等領域交流合作。古納瓦德納則表示，斯里蘭卡始終將中國置於對外關係的優先位置，不會忘記中國在斯國困難之際總是及時伸出援手，形容兩國是「命運與共的患難之交」。古納瓦德納強調科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發等項目大幅提振斯里蘭卡經濟社會發展，也有力促進地區整體發展。

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