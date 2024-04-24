灣區熱搜：斯里蘭卡看重中國客源 疫後復常遜預期 停飛京滬 斯航聚焦灣區客

明報記者 區慧盈

斯航是斯里蘭卡國家航空公司，最早於2005年兩國關係開始熱絡時（見另稿），開通來往北京及斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）的直航航線，再於2010及2011年先後開通科倫坡至上海及廣州的航線。除斯航外，中國國家航空公司亦經營科倫坡至北京及成都的航班，東方航空則有來往科倫坡和上海、昆明航線。

客量復疫前60% 較預期慢

查米卡說，斯里蘭卡屬小國，經濟產業以農業及旅遊業為主，尤其着重中國遊客。他透露航空公司客量已恢復至疫情前約60%，但仍較預期的復蘇速度慢。他指出，如同其他航空公司一樣，斯航亦於疫情期間出現虧損；但有別於其他公司做法，斯航沒有裁員，而是要求管理層減薪，與員工共渡時艱。他又說，原預計客運量可於今年內復常，但因全球經濟欠佳，估計需待明年才恢復。

查米卡分析，除經濟情况外，客運量不如預期的另一原因是不少中國旅客由出境旅遊改為國內遊。他認為俄烏戰爭令中國旅客傾向出行至「安全選項（safe option）」的國家，但斯里蘭卡也是非常安全和怡人的旅遊目的地。

競爭大航企 斯航：機票廉服務佳吸客

根據斯里蘭卡旅遊發展局數據顯示，2018年飛往該國的航空公司數量為52家，至今年初減至38家。查米卡表示，出於商業原因，公司已於本月暫停斯里蘭卡來往上海及北京的航班，待日後旅遊市場恢復後再考慮重啟。他補充，大灣區城市尤其廣州仍屬中國境內最多人到訪斯里蘭卡的地方，故日後業務焦點仍會聚焦大灣區。他指出，面對中國國航等大公司，斯航最大吸引力是相宜的票價及友善親民的服務。他稱，航空公司員工近乎全部都是斯里蘭卡人，並一如既往以友善態度招待旅客。

同時，為擴大宣傳、挽回遊客，斯里蘭卡旅遊局去年底陸續在杭州、成都、深圳等地展開中國區系列路演，並推出全新品牌宣傳口號「斯里蘭卡—— 一個來了還想來的地方（Sri Lanka - You'll come back for more!）」，以其自然風光、野生動物及8處聯合國教科文組織世界遺產為旅遊賣點。

斯國當局杭蓉深路演 冀挽回遊客

此外，斯里蘭卡旅遊發展局主席Priantha Fernando稱，期望今年入境旅客人次可超過230萬，並爭取明年實現中國遊客100萬人次目標。翻查資料，2018年是中國市場表現最好的一年，有近30萬人次前往斯里蘭卡。斯里蘭卡旅遊局中國市場負責人Chinthaka Liyanaarachchi表示，中國2023年已重回斯國第五大旅客來源地，根據年初的預訂量，2024年到斯里蘭卡的中國旅客有望達到50萬人次。斯國也是疫後首個開放中國遊客組團前往的國家，去年4月宣布復航，至年底更對中國等7國遊客豁免簽證費用。該政策原於今年3月31日到期，其後宣布延長。