事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫

事主「親筆信」認誣告

官質疑「背後有操作」

控方案情指事主Y的生母誕下Y的姊姊及Y後結識被告C.J.H（33歲），並為被告誕下一子一女，被告於2020年4月至2022年4月間5次襲擊Y。被告教導Y背默時感不滿，用皮帶抽打他的手腳；又在Y玩積木時用衣架打其背部，Y事後憶述被打得痛不欲生。

現年12歲的Y以視像形式作供，庭上另讀出其撰寫的信件，Y稱自從弟妹出生後憎恨被告，因被告「冇咩錫我」，其後原諒他而寫信，指捏造被告打他的事，事實上被告「從來都冇打過我」，「我唔想冤枉無辜嘅人」。

辯方指Y的證供關鍵，但他承認曾說謊，供辭已非簡單清晰，裁定有罪不穩妥。

裁判官余俊翔表示，本案於去年10月已裁決，當法庭為被告索取背景報告時辯方呈上信件。余官對信件的真確抱有懷疑，因信中採用的廣東話應最能表達Y的意思，但Y讀出內容並非完全流暢，部分用字亦未能解釋是否寫錯。由於不能再依賴Y的供辭，出於疑點利益歸於被告，只好擱置5項控罪，改為裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC 1585/22】