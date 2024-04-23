明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫

【明報專訊】33歲男子涉襲擊女友與前夫所生的兒子，包括用皮帶和衣架打他多下，令案發時8至10歲的事主「痛不欲生」。被告否認5項虐兒罪，受審後被裁定罪成候判，惟男童於裁決後寫信稱「講咗啲大話」。裁判官昨在九龍城覆核案件時，指男童讀出信件內容時不完整和不流暢，「不禁令人懷疑有背後操作」，但按法理改為裁定被告罪名不成立。

事主「親筆信」認誣告

官質疑「背後有操作」

控方案情指事主Y的生母誕下Y的姊姊及Y後結識被告C.J.H（33歲），並為被告誕下一子一女，被告於2020年4月至2022年4月間5次襲擊Y。被告教導Y背默時感不滿，用皮帶抽打他的手腳；又在Y玩積木時用衣架打其背部，Y事後憶述被打得痛不欲生。

現年12歲的Y以視像形式作供，庭上另讀出其撰寫的信件，Y稱自從弟妹出生後憎恨被告，因被告「冇咩錫我」，其後原諒他而寫信，指捏造被告打他的事，事實上被告「從來都冇打過我」，「我唔想冤枉無辜嘅人」。

辯方指Y的證供關鍵，但他承認曾說謊，供辭已非簡單清晰，裁定有罪不穩妥。

裁判官余俊翔表示，本案於去年10月已裁決，當法庭為被告索取背景報告時辯方呈上信件。余官對信件的真確抱有懷疑，因信中採用的廣東話應最能表達Y的意思，但Y讀出內容並非完全流暢，部分用字亦未能解釋是否寫錯。由於不能再依賴Y的供辭，出於疑點利益歸於被告，只好擱置5項控罪，改為裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC 1585/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 覆核聆訊 虐兒

上 / 下一篇新聞

走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
三狎女友女兒 菲漢認罪
三狎女友女兒 菲漢認罪
油麻地掃黃 兩周拘51人
油麻地掃黃 兩周拘51人
港男南非潛水亡
港男南非潛水亡
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘