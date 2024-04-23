童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，其中一名案發時21歲的女員工涉將兩歲男童掟落軟墊，又拉扯男童致其頭部撞牆，她去年被裁定「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪成，判囚3個月。控方認為刑期過輕，申請覆核，昨在九龍城法院陳辭指被告在其他幼童和職員面前施虐，對事主構成侮辱；辯方主張本案案情未及控方呈上的其他個案嚴重。暫委裁判官葉啟亮將於5月16日裁決。
控方指眾目睽睽施襲 構成侮辱
被告陳靄盈被控於2021年12月2日虐待兩歲男童X。控方指被告四度拉扯X的手腳，致X頭部着地和撼牆等。被告現已服刑完畢，到庭應訊。
控方指被告違反誠信，她在案發前已照顧過X，清楚X的背景，由於其特殊需要受襲後未能向親屬投訴。被告又在閉路電視運作的情况下犯案，在場至少11名幼童和其他職員目擊，對X構成侮辱，是嚴重的加刑因素。控方又指雖然今天才就覆核聆訊，但判刑後4天已向法庭申請。
辯方：案情未及其他個案嚴重
辯方同意本案涉違反誠信，但認為判刑恰當，並非過輕，又指控方呈上的個案涉要求事主喝尿，與本案的侮辱程度不能相比。葉官亦問及個案另有朝面部吐口水和襲擊下體等情節，問控方如何與本案比較。控方重申施襲過程有他人在場，且襲擊程度逐漸提升，由最初捉住X的手將他掟在軟墊，到最終將他掟向牆上。