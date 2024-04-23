指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂

1973年曾列遺囑受益人 去世始知父患癌

原告為林百欣遺產管理人張定球，以及接手管理的兩名律師；答辯人為三房母女顧瑞英及林明珠。根據2004年遺囑，除了三房母女不獲分遺產，二房女兒林淑如亦無份。林淑如供稱，從小和父親同住九龍塘寓所，她的睡房位於2樓，父親的房間位於3樓，兩父女甚少聊天。臨終前數月，也沒有人跟她討論遺囑及安排。直至父親去世，她始知道父親曾患癌症。

被指拒三房兒子探父 何榮添：我應該無咁講

代表三房的大律師表示，林百欣早於1973年簽訂遺囑，將林淑如列為受益人，但2004年遺囑受益人不再包括她，問她是否知道原因。林淑如表示不知情，對父親的做法不感詫異，「有得分就有得分，無得分就無得分」。

審訊重點為林百欣2004年訂立遺囑的精神狀態，原告一方傳召麗豐集團時任高層何榮添和時任董事姚逸明作供。何榮添表示，老闆從2004年起身體不適，甚少回辦公室，他會將公司文件和支票帶到九龍塘住所，予老闆簽署，他不清楚老闆有沒有精神健康問題。

三房一方提出，林百欣2003至2004年間指示三房兒子林偉鈞（Eric）買賣股票，林偉鈞替父親持股的狀况良好。何榮添表示不知道細節，但確認林偉鈞負責管理老闆的股票帳戶。三房一方質疑，林偉鈞2004年12月要求探望父親，遭何榮添拒絕，何回答「唔關我事，我應該無咁講」。

下屬稱立遺囑當年仍精明勤奮

姚逸明則稱，林百欣以往「朝九晚六」工作，自從2004年6月跌傷手臂，改為每天工作4小時，他照常向老闆匯報集團生意和經營情况。姚舉例，當時有合作伙伴周轉困難，希望延期支付訂金，老闆建議在合約加上條款，一旦終止交易就沒收訂金，「老闆係好精明、勤奮的人」。聆訊今續。

【案件編號：HCAP 4/11】