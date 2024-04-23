岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬

包裝貼有VIP字樣

警方前日下午2時許，接獲行山者報案，指西貢蚺蛇灣千溪海岸劍龍石近岸石灘上發現藏有白色粉末的可疑包裹。警方其後共檢獲13磚可疑包裹，經初步檢驗合共藏有15公斤可卡因，總市值約1500萬元。據了解，8名山友途經劍龍石時，在石灘發現多個可疑包裹，於是報警，惟因天氣不穩定及手機接收信號不佳，他們將部分可疑包裹帶往警署，途中與警方取得聯絡。警方檢走全部可疑包裹後，該批山友亦前往警署錄取口供。消息稱，包裹長約20厘米、寬約10厘米，包裝貼有VIP字樣。

本月4日，赤柱舂坎角泳灘共發現19個包裹，有的冲上沙灘，有的在水面漂浮，包裹以藍色膠紙緊纏，表面貼有TNT標誌，經查驗相信包裹藏有合共約19公斤可卡因，市值約1900萬元。「TNT」意思可以是炸藥三硝基甲苯（Trinitrotoluene）英文名稱的縮寫，或是一間快遞公司的名稱，而涉案包裹上的「TNT」標誌則與美國特納電視網（Turner Network Television）的商標十分相似。

本月9日，警方接獲康文署職員報案稱在汀九麗都灣泳灘有可疑包裹，警員到場發現8件磚狀包裹，以黑防水膠套密封十數層。相信是8磚可卡因，共重8公斤，總值約800萬元。