明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬

【明報專訊】有行山者前日在西貢蚺蛇灣一處石灘發現多磚可疑包裹，警方經檢驗後發現內藏15公斤可卡因，市值約1500萬元。案件交由警方毒品調查科跟進。這已是3周內第三宗類似發現毒品的案件。

包裝貼有VIP字樣

警方前日下午2時許，接獲行山者報案，指西貢蚺蛇灣千溪海岸劍龍石近岸石灘上發現藏有白色粉末的可疑包裹。警方其後共檢獲13磚可疑包裹，經初步檢驗合共藏有15公斤可卡因，總市值約1500萬元。據了解，8名山友途經劍龍石時，在石灘發現多個可疑包裹，於是報警，惟因天氣不穩定及手機接收信號不佳，他們將部分可疑包裹帶往警署，途中與警方取得聯絡。警方檢走全部可疑包裹後，該批山友亦前往警署錄取口供。消息稱，包裹長約20厘米、寬約10厘米，包裝貼有VIP字樣。

本月4日，赤柱舂坎角泳灘共發現19個包裹，有的冲上沙灘，有的在水面漂浮，包裹以藍色膠紙緊纏，表面貼有TNT標誌，經查驗相信包裹藏有合共約19公斤可卡因，市值約1900萬元。「TNT」意思可以是炸藥三硝基甲苯（Trinitrotoluene）英文名稱的縮寫，或是一間快遞公司的名稱，而涉案包裹上的「TNT」標誌則與美國特納電視網（Turner Network Television）的商標十分相似。

本月9日，警方接獲康文署職員報案稱在汀九麗都灣泳灘有可疑包裹，警員到場發現8件磚狀包裹，以黑防水膠套密封十數層。相信是8磚可卡因，共重8公斤，總值約800萬元。

相關字詞﹕可卡因 西貢

上 / 下一篇新聞

走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
三狎女友女兒 菲漢認罪
三狎女友女兒 菲漢認罪
油麻地掃黃 兩周拘51人
油麻地掃黃 兩周拘51人
港男南非潛水亡
港男南非潛水亡
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘