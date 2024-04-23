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膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢

【明報專訊】有售賣塑膠產品的批發零售商在「走塑」洪流下掙扎求存。專營膠袋及快餐用品批發零售25載的大記膠袋公司負責人梁太說，當政府公布實施「走塑」後，生意大跌三分之一，她有嘗試轉型售賣替代餐具，惟目前心態是「捱得幾耐得幾耐」。有本地環保餐具公司負責人稱，近期每日約有10間食肆查詢購買替代餐具。

膠品店生意跌1/3 試轉型

年紀大不懂登記綠餐具平台

位於深水埗基隆街的大記膠袋公司，25年前由梁太接手，多年來批發及零售不同塑膠餐具及發泡膠飯盒予本地食肆，細發泡膠飯盒50個售40元，大發泡膠飯盒50個售65元。梁太說，當政府公布即棄膠餐具和其他塑膠產品管制法例後，已盡量減少入貨，惟首階段禁止發售的塑膠產品如發泡膠餐盒、膠飲管、膠餐具，目前仍剩小量存貨，會另覓方法處置。她說早前引入木製及植物纖維製的叉及湯匙等替代餐具，嘗試轉型，而植物纖維製成的叉及湯匙較塑膠貴兩三成，售價難免要調高。

為協助業界採購替代品，環保署「綠色餐具平台」列出逾60間餐具供應商和逾720款替代產品。被問及會否登記「綠色餐具平台」，梁太說自己是長者，不懂在網上登記及上載證明文件。

對於有商戶認為替代餐具昂貴，已在平台登記的本地環保餐具公司Purearth負責人韓瑞源說：「若貴兩至三仙都覺得貴，那真的很貴。」他舉例，膠叉每支售約5至6仙，而木叉每支售約9仙至1.5毫；700毫升發泡膠飯盒每個售約5至6毫，蔗渣製的飯盒每個售約9毫，視乎飯盒形狀及大小。他說臨近落實政策，近日查詢替代產品的人大增。

相關字詞﹕膠餐具 走塑

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