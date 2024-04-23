學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用

自行清洗歸還 培養責任感

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）副校長謝寶恩說，過往全校每日約有8至10名學生忘記自備餐具，教師會向他們派發平時剩餘的即棄餐具。為配合首階段「走塑」，校方不再提供即棄餐具，改為借出可重用的匙羹和叉，要求學生歸還前自行清洗，培養其責任感，而再次借出餐具前，工友會先清洗一次。

謝寶恩說，校內八成學生訂飯，飯商提供的飯盒材料有兩種，分別由塑膠及甘蔗纖維製成，按飯量使用餐盒。她透露飯商亦已有準備，在明年即棄塑膠管制措施踏入第二階段時，全面改用環保飯盒。

謝說，除了午膳時間，一般在旅行、大食會都鼓勵學生自備環保餐具，校方亦曾舉辦淨灘等活動，「現在（環保政策）迴響這麼大，可能是大人不習慣、覺得有點麻煩」，她相信從小教育學生養成環保習慣，例如自備餐具，有助長大後更適應環保生活。

有飯商去年10月轉用紙餐具

另外，午飯供應商「帆船美膳制作」上月底致函學校，稱為配合「走塑」，公司去年10月起全面轉用紙製即棄餐具，代替塑膠餐具，並準備適量的可循環再用餐具借予學生，盼在校園推廣「走塑」概念。為配合8月推行的垃圾徵費，該公司已預購一些「指定袋」備用，屆時用作收集和處理學生午膳後的剩食和餐盒，同時將廚餘交往環保署收集機構；今年亦會全面推行「點餐易」訂餐流動應用程式，將訂飯程序「無紙化」。