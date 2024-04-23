走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠

嘆成本升 仍有膠餐具待清

有稱全轉後一定考慮加價

灣仔駱克道及柯布連道附近有多間食肆，午飯時段有不少打工仔光顧。本報記者昨午12時許到多間食肆觀察，大部分已轉用替代餐盒，惟至少8間仍提供即棄塑膠餐具，只有兩間有將部分膠餐具轉用替代餐具，其中一間店員稱替代餐具較膠餐具貴一至兩毫，增加營運成本，但不會轉嫁市民，而由於店內仍有大量膠飲管及發泡膠飯盒存貨，料需數月「清貨」。

售酸菜魚的「魚眾不同」已轉用替代餐具，包括竹筷子及竹牙籤、粟米澱粉製的外賣盒及湯匙。經理梁小姐說，該店花了一個多月「試辦」，曾以熱湯等測試，確保替代餐具適合使用，但仍有「倉底貨」塑膠餐具未用完，相信約下月中才可全部轉用替代餐具。她說粟米澱粉製外賣盒較塑膠貴3倍、竹飲管亦較塑膠貴四五倍，該店暫未打算加價，但將來全面轉用替代餐具時一定會考慮加價。梁稱各分店自去年12月起已有計劃轉用環保餐具，形容「伸頭一刀，縮頭也一刀」，故提早逐步停用膠餐具，讓前線員工有時間適應。

快餐店推兩元鋼餐具包

灣仔兩間大型連鎖快餐店已在收銀處及外賣櫃位展示告示，表明已停派膠餐具，顧客若需要即棄餐具，須多付一元。其中一間連鎖快餐店提供多款環保餐具，如售價兩元的不鏽鋼環保餐具包，內含不鏽鋼刀、羹、叉及餐紙。譚仔國際昨表示，自去年10月起已轉用較環保代替餐具，即棄餐具使用量減少約七成。

黃料成本轉嫁 量增價跌

對於不少業界表示轉用替代餐具會增加成本，黃家和昨在港台節目《千禧年代》表示，目前木、紙、竹製替代餐具整體平均較膠餐具貴，舉例每支膠飲管價錢一般低於一毫，紙飲管價錢高數仙，成本貴約三成；竹飲管成本則約兩三毫，認為並非不能接受。他說，由於食肆要支付額外費用，故相關成本或會轉嫁市民，但相信隨着愈來愈多環保餐具可選擇，價錢會因來貨量增加而下降。

稻苗飲食專業學會長徐汶緯昨在新城電台節目《財知大道》稱，任何生意成本上漲皆會於售價反映，惟目前經濟疲弱，不少餐廳為吸引港人留港消費而提供優惠，故不認為能將成本轉嫁消費者。

環境及生態局長謝展寰昨到訪4間餐廳及兩間零售店舖，了解「走塑」首日實施情况。他說已有餐廳表示六七成顧客不需要外賣餐具，相信新的綠色「走塑」文化會很快建立起來，為保護人類健康和地球生態出一分力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676