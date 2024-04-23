明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠

【明報專訊】即棄塑膠管制昨起實施，首階段禁止銷售或提供發泡膠餐具，以及即棄膠飲管、膠叉、膠刀、膠匙羹等，設6個月適應期。餐飲聯業協會會長黃家和稱，全港1.8萬間食肆中約三成已轉用非塑膠餐具，6個月適應期足夠讓業界適應，即使現時食肆未轉用環保餐具，亦已獲相關資訊，相信在適當時候就會改用。本報記者昨午到灣仔駱克道一帶觀察，至少8間中小型食肆售賣外賣時仍提供即棄膠餐具，只有兩間有轉用環保物料餐具。各食肆皆稱轉用環保餐具致成本增加，店內仍囤積塑膠餐具或飲管，需時「清貨」。

嘆成本升 仍有膠餐具待清

有稱全轉後一定考慮加價

灣仔駱克道及柯布連道附近有多間食肆，午飯時段有不少打工仔光顧。本報記者昨午12時許到多間食肆觀察，大部分已轉用替代餐盒，惟至少8間仍提供即棄塑膠餐具，只有兩間有將部分膠餐具轉用替代餐具，其中一間店員稱替代餐具較膠餐具貴一至兩毫，增加營運成本，但不會轉嫁市民，而由於店內仍有大量膠飲管及發泡膠飯盒存貨，料需數月「清貨」。

售酸菜魚的「魚眾不同」已轉用替代餐具，包括竹筷子及竹牙籤、粟米澱粉製的外賣盒及湯匙。經理梁小姐說，該店花了一個多月「試辦」，曾以熱湯等測試，確保替代餐具適合使用，但仍有「倉底貨」塑膠餐具未用完，相信約下月中才可全部轉用替代餐具。她說粟米澱粉製外賣盒較塑膠貴3倍、竹飲管亦較塑膠貴四五倍，該店暫未打算加價，但將來全面轉用替代餐具時一定會考慮加價。梁稱各分店自去年12月起已有計劃轉用環保餐具，形容「伸頭一刀，縮頭也一刀」，故提早逐步停用膠餐具，讓前線員工有時間適應。

快餐店推兩元鋼餐具包

灣仔兩間大型連鎖快餐店已在收銀處及外賣櫃位展示告示，表明已停派膠餐具，顧客若需要即棄餐具，須多付一元。其中一間連鎖快餐店提供多款環保餐具，如售價兩元的不鏽鋼環保餐具包，內含不鏽鋼刀、羹、叉及餐紙。譚仔國際昨表示，自去年10月起已轉用較環保代替餐具，即棄餐具使用量減少約七成。

黃料成本轉嫁 量增價跌

對於不少業界表示轉用替代餐具會增加成本，黃家和昨在港台節目《千禧年代》表示，目前木、紙、竹製替代餐具整體平均較膠餐具貴，舉例每支膠飲管價錢一般低於一毫，紙飲管價錢高數仙，成本貴約三成；竹飲管成本則約兩三毫，認為並非不能接受。他說，由於食肆要支付額外費用，故相關成本或會轉嫁市民，但相信隨着愈來愈多環保餐具可選擇，價錢會因來貨量增加而下降。

稻苗飲食專業學會長徐汶緯昨在新城電台節目《財知大道》稱，任何生意成本上漲皆會於售價反映，惟目前經濟疲弱，不少餐廳為吸引港人留港消費而提供優惠，故不認為能將成本轉嫁消費者。

環境及生態局長謝展寰昨到訪4間餐廳及兩間零售店舖，了解「走塑」首日實施情况。他說已有餐廳表示六七成顧客不需要外賣餐具，相信新的綠色「走塑」文化會很快建立起來，為保護人類健康和地球生態出一分力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕即棄膠餐具 走塑

上 / 下一篇新聞

外賣客有拒膠餐具 有稱不便
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
三狎女友女兒 菲漢認罪
三狎女友女兒 菲漢認罪
油麻地掃黃 兩周拘51人
油麻地掃黃 兩周拘51人
港男南非潛水亡
港男南非潛水亡
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘