黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察

全國人大常委李慧琼、民建聯主席陳克勤、立法會議員黃英豪及梁熙等，昨與崔建春會面。黃英豪稱，一直推動香港與一帶一路國家如東盟十國加強聯繫，惟特區政府駐外經貿辦覆蓋有限，他提出中國駐當地使領館協助，包括為本港工商界牽線。他引述崔建春回應，如香港民間組團前往東盟考察將全力支持。黃提到崔建春曾派駐尼日利亞，對方鼓勵民間赴當地考察，公署亦可協助。

民建聯將向各國介紹23條好處

民建聯引述崔建春充分肯定該黨與公署長期合作。李慧琼分享民建聯加強香港對外經貿聯繫的成果，並與崔建春就「民間外交」交流。陳克勤則表示該黨將向各國介紹香港，包括解說23條對經濟的正面作用。

全國人大常委會會議今日起一連4天在北京召開，李慧琼表示今次會議將審議《學位法》、《國防教育法》、《反洗黑錢法》等14項法例。中證監日前公布5項與香港資本市場合作的措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍等，李慧琼感謝中央支持香港，相信新政策有助增加本港資本市場的流動性和活力。