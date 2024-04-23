黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察

【明報專訊】外交部新任駐港特派員崔建春上周履新，昨晤民建聯。進出口界議員黃英豪表示崔建春稱會全力支持本港工商界及民間前往東盟交流，又指非洲發展十分重要，鼓勵當地考察。崔建春肯定民建聯與外交部駐港公署長期合作，將繼續一同維護「一國兩制」。
全國人大常委李慧琼、民建聯主席陳克勤、立法會議員黃英豪及梁熙等，昨與崔建春會面。黃英豪稱，一直推動香港與一帶一路國家如東盟十國加強聯繫，惟特區政府駐外經貿辦覆蓋有限，他提出中國駐當地使領館協助，包括為本港工商界牽線。他引述崔建春回應，如香港民間組團前往東盟考察將全力支持。黃提到崔建春曾派駐尼日利亞，對方鼓勵民間赴當地考察，公署亦可協助。
民建聯將向各國介紹23條好處
民建聯引述崔建春充分肯定該黨與公署長期合作。李慧琼分享民建聯加強香港對外經貿聯繫的成果，並與崔建春就「民間外交」交流。陳克勤則表示該黨將向各國介紹香港，包括解說23條對經濟的正面作用。
全國人大常委會會議今日起一連4天在北京召開，李慧琼表示今次會議將審議《學位法》、《國防教育法》、《反洗黑錢法》等14項法例。中證監日前公布5項與香港資本市場合作的措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍等，李慧琼感謝中央支持香港，相信新政策有助增加本港資本市場的流動性和活力。