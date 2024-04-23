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港聞二

鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配

【明報專訊】無綫電視（TVB）昨起正式在85頻道播放「鳳凰衛視香港台」，82頻道則改為「TVB Plus」。無綫與鳳凰衛視的合作方案連日來受到關注，無綫回覆本報查詢表示，鳳凰衛視是無綫的內容供應商，故毋須擁有電視牌照或頻譜使用權，並解釋作為持牌機構，只要播放內容符合適用法規要求，便有自由在其平台上播放自製或外購內容；至於該頻道的廣告收入歸於哪間公司，無綫稱基於保密責任，不能透露雙方合作的商業條款。

無綫電視的85頻道原本為「財經體育資訊台」，昨早6時起改予鳳凰衛視旗下香港台播放。頻道轉接時短片介紹81至85台頻道新編排，旁白讀出「多謝支持無綫財經體育資訊台，以下請收看鳳凰衛視香港台」，過場再將「財經體育資訊台」台徽轉為「鳳凰衛視香港台」台徽。鳳凰衛視香港台隨即播放由藝人鄭丹瑞主持的《旦哥與13醫》節目。

TVB網節目表無85有612

本報昨翻查無綫及串流平台「myTV Super」網站，當中只有81頻道至84頻道節目表，82頻道由「J2」改為「TVB Plus」。無綫網站則無顯示「鳳凰衛視香港台」節目表，myTV Super網站則有612頻道「鳳凰衛視香港台」的節目表，當中以時事、財經及評論節目為主。

豁免字幕規定3個月

通訊局上周一（15日）宣布，批准無綫提出頻道重組申請，並暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守字幕規定，為期3個月至7月21日。至於「TVB Plus」，無綫上周稱會製作多樣化內容，包括戲劇、綜藝節目及體育和資訊節目，並會增加留言聊天及網購的互動功能。

相關字詞﹕通訊局 TVB Plus 鳳凰衛視 無綫電視

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