測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包

黃鳳嫺於2012年11月出任消委會總幹事至今，她說上任後已被同事教育成為一名精明消費者，透過工作認識到不同食品的營養價值後，每次去超市購物都會仔細查看食品標籤及計算卡路里，「上任前會購買昂貴的名牌護膚品，接受多年的《選擇》月刊教育後，現時已無需要購買貴價名牌護膚品了」。相比起昨日實施的「走塑」政策，她更早起步，早已在叫外賣時自備餐盒盛載食物，實踐可持續消費。

她表示上任後在飲食上亦有改變，隨年齡漸增，關注健康的程度亦較以往謹慎得多，「以往不時會進食垃圾食物，特別愛吃椰絲奶油包，但看到《選擇》月刊的報告後不敢多吃」，形容椰絲奶油包「過分邪惡」。

常答親友消費疑難

自稱「半個字典簿」

經常要解答親友消費疑難的黃鳳嫺，自言是「半個字典簿」，她說親友想購物時都會第一時間問她意見，她不忘提醒對方某些「產品未必一定有效的」，又會勸他們未必一定要花錢購買。