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港聞

港聞二

設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」

【明報專訊】消委會轄下設有「策劃及商營手法事務部」，多年來先後出版多份研究報告及提出多項政策倡議。該部門首席主任譚秀娥稱，倡議並非可「一步到位」，她以2007年出版的《銀行關閉分行及增加收費對弱勢社群的影響》的研究報告為例，縱然當時未能推動很大的改善，但部分銀行業界多年後終推出流動銀行車方便弱勢社群，令她堅信研究「埋下的種子」總有一天會發芽。

策劃及商營手法事務部主要負責就不同消費議題設計及撰寫研究報告，並提出倡議，部門現時約有10人，平均一年出版一至兩份研究報告；選題方面，主要是參考國際消費者聯會的報告、消委會接獲較多的投訴及市民經常需付款的產品等。

譚秀娥於1994年5月加入消委會，30年來負責出版過多份研究報告，她接受本報專訪時，憶述讓她印象最深刻的報告，是由她獨力設計和撰寫的《銀行關閉分行及增加收費對弱勢社群的影響》研究報告。該報告是於07年3月出版，因應當年本港銀行大幅收縮分行數目，探討銀行關閉分行和增加收費對深水埗、觀塘及天水圍的長者、低收入及傷殘人士的影響。

研銀行關分行影響基層

倡流動分行 多年後成事

譚秀娥憶述，展開研究期間，有參與聚焦小組討論的弱勢社群向她說，其實他可坐小巴到另一銀行分行，但車費足已讓他買一餐飯給子女吃；當年消委會建議業界研究設立流動銀行是否可行，有業界稱關閉分行是成本問題，「你覺得弱勢社群會存放大量金錢到銀行嗎？」譚形容當時聽到後灰心。

不過，她說當年業界並非無聽意見，只是時機未成熟，堅信到某日業界認為適合時，便會為消費者行多一步。相隔多年，有業界推出流動銀行車，金管局亦在2014年推出流動硬幣收集車。

加入消委會前，譚秀娥亦從事研究工作，自言好奇心重，對研究十分有興趣。她說當年留意到時任港督彭定康委託消委會進行多份行業競爭政策研究報告，「睇到閃閃眼」，加上當年未有競爭事務委員會及《競爭條例》 ，認為加入消委會有很大空間發揮。

消委會於1994年2月發表首份競爭政策研究報告，建議分階段撤銷利率協議，獲政府接納。譚稱雖未能參與首份研究，但幸運地可跟進整個過程至2001年全面撤銷。她憶述，7年間經歷很多不為人知過程，例如需不斷與政府協商，「每階段都怕政府會停止撤銷利率協議」。

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