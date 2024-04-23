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港聞二

預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美

【明報專訊】消委會半世紀以來先後提出及成功推動多項政策倡議，但仍有部分未獲接納或落實，例如倡議為預繳式消費設冷靜期。消委會總幹事黃鳳嫺認為，強制冷靜期立法至今未有下文屬「時機問題」，現需尋找適當時機再推動政府，強調會抱着不放棄、繼續監察和觀望態度看待。她形容港人在本地消費「有不錯的保障」但非完美，會繼續推動及提出倡議，冀優化本地法例。她又透露，未來將與泰國及英國等港人熱門旅遊地點簽署合作協議書，建立信息及投訴個案互通機制。

明報記者 黃廸暉 李浮南

消委會早年倡議政府為預繳式消費設強制性冷靜期立法，建議門檻為500元或以上，惟商經局2019年發表諮詢文件，建議為預繳3000元或以上的美容及健身合約設法定冷靜期。黃鳳嫺接受本報專訪表示，現時大部分美容服務價錢由數千至過萬元不等，但部分小店又或簡單的美容服務程序僅需數百元，認為門檻應「寧緊莫鬆」，「若起步時採取緊的取態，及後再按情况放寬，即代表業界有進步，相反就會出現好多聲音，難再收緊門檻」。

多年前研究集體訴訟

黃：需視乎社會狀况

商經局曾就冷靜期立法展開為期3個月公眾諮詢，及後未有下文，黃鳳嫺認為是「時機問題」，稱若在經濟不景時，將新例付諸特定行業，或會令業界百上加斤；她提到近年健身業界興起全年無休的營運模式，並採用按次或按月收費，市民感覺不再是以往的預繳式消費，投訴數字亦相應減少。她強調在這項倡議上會抱不放棄和觀望態度看待，重申會尋找時機及觀察業界有否自律。

阿根廷球王美斯今年2月缺席本港的表演賽，引起球迷不滿並要求「回水」，令人關注香港缺乏集體訴訟制度。多年前消委會曾成立集體訴訟初步研究工作小組，研究香港引入集體訴訟對消委會及消費者訴訟基金的影響，黃鳳嫺表示，是否引入集體訴訟需視乎社會狀况，指法改會正研究。她認為集體訴訟只是保障消費者的方法之一，而海外設有集體訴訟的地區存在很多限制，亦出現濫用機制情况。

被問及本地保障消費者權益的法例足夠與否，她認為對比全球，港人在本地消費已有不錯保障，形容本地法例五臟俱全，但並非完美，笑言「若完美消委會就不用做了」，強調未來會繼續推動優化本地法例。

消委會先後與內地多個省市、日本及韓國等簽署合作協議書，建立信息及投訴個案互通機制，黃鳳嫺透露，未來亦將與泰國及英國簽署合作協議書，希望盡快落實」。另消委會去年10月舉辦首個「粵港澳大灣區推動消保權益論壇」，探討如何就不同消費議題加強合作，以保障消費者權益，她透露已商討有關資訊方面的合作。

將針對中小學生長者智障者

推動消費者教育

消委會於1970年代起開展消費者教育，黃鳳嫺稱，未來會針對中小學生、長者及智障者推動消費者教育，包括教導中小學生正確的消費觀念和可持續消費，以及推動完善銀髮市場。至於智障者，則會加強教導他們在日常生活選購不同產品及服務時需注意之處，學懂保障自己，她認為某程度上能減輕照顧者負擔，當日後照顧者不能再照顧時，智障者亦可自我照顧。

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