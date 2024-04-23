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灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美

【明報專訊】明報駐廣州記者站位於天河區CBD，初抵廣州的記者當日在一個村口牌坊附近下車，地圖上明明寫「獵德村」，但眼前景象完全沒有「村」味，左面是一棟棟高樓住宅，右面是多個大型商場，最奇怪的是，夾於中間的竟然是一堆古祠堂，市中心竟然有祠堂（圖）？

看村內展板介紹，原來獵德村為廣州首個被改造的城中村，有900多年歷史，2007年拆遷，花3年重建。村內雖全是高樓住宅，但很多設計均是新舊交融，除了保留祠堂，每棟樓房均以當年街巷命名，有其獨立小牌匾。最教記者驚歎的是保留了一條河涌，令村民可延續嶺南水鄉的龍舟習俗。

然而，獵德村之所以著名，並非拆遷後文化得以保育，而是村民得以「發達」。村民獲分多套坐擁CBD地段的回遷房，搖身一變成為名副其實的「土豪」，且因村地出租發展，每人每年均可獲分上萬元花紅，外界因而戲稱獵德為「土豪村」。

記者不禁慨嘆，本港村民被收村遭遇也差太遠，只賠錢不賠房，未能如獵德村民般資產升值，加上村民非原區重置，四散各區公屋，村內文化怎能保存？不過，當記者向內地行家讚歎獵德村發展，對方卻說內有隱憂，大家焦點僅放在「錢」，不少內地村民現只視收村為發達機會，放棄保育自身文化，官員亦屢被爆貪腐。

未來本港將發展北部都會區，不少鄉村或變城中村，茶果嶺村等現有村落亦即將重建。廣州推動城市化的得與失，值得特區政府借鏡深思。

文：尚東美

相關字詞﹕土豪村 城中村 獵德村 灣區手記 大灣區

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