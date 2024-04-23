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港聞

港聞二

油麻地掃黃 兩周拘51人

【明報專訊】警方本月聯同入境處展開代號「炮擊」的打擊非法賣淫行動，派員喬裝顧客「放蛇」，搗破多個賣淫單位，共拘捕51人，年齡21至66歲，當中48人是內地及泰籍女子，19名被捕女子已被起訴。據悉，每宗交易收取約250元，佣金被抽六成，性工作者實收100元。

油尖警區特別職務隊第一隊主管黎芷茵督察表示，警方留意到區內「企街」賣淫情况活躍，本月8日起展開為期兩周的掃黃行動，搜查區內多個街頭賣淫黑點，包括廟街一帶，亦派員喬裝顧客搗破區內多個懷疑用作賣淫的單位，有「放蛇」警員在街上遭賣淫場所管理人兜搭。行動中拘捕3名本地女子、40名持雙程證內地女子及8名泰籍女子，她們分別涉嫌「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪名。

抽佣六成 19人已落案

行動中，警方檢獲大量避孕套、漱口水及潤滑劑等證物。警方表示，非本地女子參與賣淫活動賺取收益，涉嫌違反逗留條件。集團成員負責招攬內地及泰籍女子到劏房單位賣淫，並向性工作者提供一次式毛巾等日用品及賣淫工具，每次交易後會向性工作者收取六成佣金。警方稱，賣淫集團多選用舊式唐樓，因單位保安設防較低，且設有前後門，方便逃走，亦會於單位外安裝閉路電視，企圖增加執法難度。

相關字詞﹕違反逗留條件 管理賣淫場所 入境處 賣淫活動

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