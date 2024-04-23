三狎女友女兒 菲漢認罪

有同類案底 事主最初7歲

案情指出，被告Tiquia Joel M.（51歲）與女友Y自2016年9月交往，事主X是Y與前夫所生女兒，3人在東涌同住。2017年4月某天下午，被告趁Y出外上班，吩咐案發時7歲的X到主人房商討事情。當X打算離開，被告鎖門並坐在牀邊着她過來。X未能開鎖離去，赤身的被告隔着X的衣服撫摸其胸部約15分鐘。被告其後叫X不要告訴別人。

至2018年5月某日下午，被告再叫X到房內脫去衣服，X沒依從。被告自行及替X脫衣後，在牀邊從後以陽具摩擦X私處，維時約1至1.5小時。最後一次發生於2021年10月6日晚上，被告在X將睡覺之際入房摸其胸部，繼而伸手入衫內摸X私處及指插陰道，X感到痛楚遂推開被告。

被告曾道歉 女友堅持報警

約兩周後，X在校內學習到性知識，與Y爭執期間說出性侵事件。被告在Y質問下道歉，要求對方不要報警，Y堅持報案，被告同日被捕。

【案件編號：HCCC 293/23】