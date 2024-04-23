反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭

暫定審60日

7名不認罪被告為學生張俊富（22歲）、無業張銘裕（20歲）、學生嚴文謙（21歲）、無業李家田（24歲）、技術員賴振邦（29歲）、物業管理助理許湛榮（24歲）、無業女子劉佩凝（24歲）。法官張慧玲提醒陪審團，審訊訂於今早8時45分開始，陪審團不可與別人討論案情或自行上網搜尋資料；萬一有人出言左右陪審員，他們須向法庭匯報。

首6名男子被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪、屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或嚴重損害財產的爆炸罪，以及串謀謀殺罪。李家田另被控意圖危害生命而管有槍彈罪，劉佩凝則被控《反恐條例》下的串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）