反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭

【明報專訊】2019年多人涉串謀設置炸彈並殺害警員，律政司首引《反恐條例》於反修例案件提控。涉案6男1女否認《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，高等法院昨早抽選6女3男陪審員，9人組成的陪審團將審理本案。由於開審前需準備電子文件夾，法官把案件押後至今，預料控方今日宣讀開案陳辭，暫定審期約60日，或審至7月18日。
暫定審60日
7名不認罪被告為學生張俊富（22歲）、無業張銘裕（20歲）、學生嚴文謙（21歲）、無業李家田（24歲）、技術員賴振邦（29歲）、物業管理助理許湛榮（24歲）、無業女子劉佩凝（24歲）。法官張慧玲提醒陪審團，審訊訂於今早8時45分開始，陪審團不可與別人討論案情或自行上網搜尋資料；萬一有人出言左右陪審員，他們須向法庭匯報。
首6名男子被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪、屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或嚴重損害財產的爆炸罪，以及串謀謀殺罪。李家田另被控意圖危害生命而管有槍彈罪，劉佩凝則被控《反恐條例》下的串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。
【案件編號：HCCC164/22、255/23】
（反修例風暴）
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