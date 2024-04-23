明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良

【明報專訊】藥房銷售員自8歲女兒與其同住起多次強姦和逼她口交，他否認各兩項強姦罪、向16歲以下兒童作出猥褻行為罪及非禮罪，受審後裁定6罪俱成。暫委法官郭啟安昨在高院判刑時引述，事主患創傷後壓力症，曾萌自殺念頭，想過在天橋一躍而下，表明不會原諒父親，女親友庭上聞言拭淚。郭官斥被告強姦女兒「喪盡天良，有違人性」，判囚15年。

事主曾萌死念 不能上學

被告C.S.L.（現36歲）被控2016至2021年間干犯6罪，女兒X當時年約8至13歲。郭官引述創傷報告稱，X事後精神緊張、情緒低落及未能進睡，自尊心低和認為自己不配被愛，難以相信別人。X早前對於出庭作供無比焦慮，甚至不能上學和想過自殺，深恐招來父親報復，以後不想再見父親，報告就X蒙受巨大壓力建議她接受治療。

郭官引述辯方求情稱，被告獲僱主撰寫求情信讚揚其工作表現，被告母親和家人稱他本性不壞、為人有責任心。辯方力陳，被告沒威迫利誘或傷害事主，案發歷時只有短短數分鐘；被告得到家人支持並會改過自新，他無法照顧年邁母親已是極大懲罰，期望輕判。

求情稱本性不壞 無威迫

郭官判刑稱，被告行徑令人髮指、有如禽獸，由女兒只得8歲起持續性侵，大大增加案情嚴重程度；被告本應照顧女兒及提供安全成長環境，但他無履行父親天職和責任，只將女兒視為泄慾工具，徹底摧毁女兒童年及一生，傷痛難以磨滅。

郭官批評，被告令女兒烙下深遠陰影，影響她和異性建立親密關係及未來幸福。被告不認罪使女兒需作供指證，勾起記憶無疑於傷口灑鹽，令女兒負面情緒揮之不去，難以釋懷。郭官續稱被告沒展示悔意，拒絕就其良好品格減刑，重申判刑須補償冤情及譴責。

官批無悔意 須女作供傷口灑鹽

案情稱，X出生後與外婆居住，她分別於案發2016及2021年搬往與被告及祖母同住。被告趁X睡覺碰其私處及胸部，強迫X口交及於她口內射精，且沒用安全套強姦她。郭官認為其中一次強姦成孕風險高，以14年作量刑起點，連同另5罪判監15年。

【案件編號：HCCC212/22】

相關字詞﹕高等法院 非禮女兒 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為 強姦女兒

上 / 下一篇新聞

走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
走塑首日 灣仔10店兩轉替代餐具 黃家和：三成食肆已轉用 料半年適應期足夠
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
外賣客有拒膠餐具 有稱不便
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
學生忘帶餐具不再派即棄 小學改借用
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
膠品店：捱得幾耐得幾耐 環保餐具商：日接10查詢
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
【日月掠影】1997年5月20日：回歸在即 特區籌委會功成身退
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
專家指鄧桂思醫療紀錄未盡善 沒記載醫生解釋類固醇有何利弊 事主何決定
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
預繳消費冷靜期未竟 消委不放棄續監察 黃鳳嫺：本地保障不錯但非完美
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
設部門研究政策 倡議縱無即效信「埋下種子」
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
測試產品主持10年「職業病」 黃鳳嫺戒「邪惡」椰絲奶油包
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
鳳凰衛視85台首播 無綫：屬內容供應商毋須持牌 「保密責任」不透露廣告收入分配
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
黃英豪引述新任駐港特派員：非洲發展重要 鼓勵當地考察
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
岸邊再檢毒包裹 3周3宗 行山友西貢石灘發現 市值1500萬
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
指林百欣臨終無討論遺囑 二房女：無得分無所謂
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
童樂居虐兒已出獄被告 控方覆核求加刑
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
事主反口稱撒謊 33歲男虐繼子罪脫
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
涉強姦非禮多名女子 29歲男還押候訊
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
反修例「反恐案」選出陪審 料今開案陳辭
三狎女友女兒 菲漢認罪
三狎女友女兒 菲漢認罪
油麻地掃黃 兩周拘51人
油麻地掃黃 兩周拘51人
港男南非潛水亡
港男南非潛水亡
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
的士雨下失控撼樹 司機困車廂
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
肝衰竭漢疫下候診亡 遺屬向醫管局索償
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：嚴重供過於求 價格大跌 廣州停新批商務公寓 防衝擊樓市
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區熱搜：滬深近年亦叫停 部分改建人才房
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
灣區手記：「土豪村」與保育 ／文：尚東美
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】西貢天后誕5日廟會 借小紅書宣傳 5．23開鑼 冀日吸3000客
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】迪士尼助SEN童學社交 入園試購物點餐
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】原限周末假期 鐵路展7月起開埋平日
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】赴英招聘 醫局擬辦粵語課程
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】消防義工助華豐居民 民建聯送感謝狀
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘
【Emily】葉玉如率團訪阿聯酋 暴雨困車8個鐘