36歲父姦親女囚15年 8年前事主8歲起被性侵 官斥喪盡天良

事主曾萌死念 不能上學

被告C.S.L.（現36歲）被控2016至2021年間干犯6罪，女兒X當時年約8至13歲。郭官引述創傷報告稱，X事後精神緊張、情緒低落及未能進睡，自尊心低和認為自己不配被愛，難以相信別人。X早前對於出庭作供無比焦慮，甚至不能上學和想過自殺，深恐招來父親報復，以後不想再見父親，報告就X蒙受巨大壓力建議她接受治療。

郭官引述辯方求情稱，被告獲僱主撰寫求情信讚揚其工作表現，被告母親和家人稱他本性不壞、為人有責任心。辯方力陳，被告沒威迫利誘或傷害事主，案發歷時只有短短數分鐘；被告得到家人支持並會改過自新，他無法照顧年邁母親已是極大懲罰，期望輕判。

求情稱本性不壞 無威迫

郭官判刑稱，被告行徑令人髮指、有如禽獸，由女兒只得8歲起持續性侵，大大增加案情嚴重程度；被告本應照顧女兒及提供安全成長環境，但他無履行父親天職和責任，只將女兒視為泄慾工具，徹底摧毁女兒童年及一生，傷痛難以磨滅。

郭官批評，被告令女兒烙下深遠陰影，影響她和異性建立親密關係及未來幸福。被告不認罪使女兒需作供指證，勾起記憶無疑於傷口灑鹽，令女兒負面情緒揮之不去，難以釋懷。郭官續稱被告沒展示悔意，拒絕就其良好品格減刑，重申判刑須補償冤情及譴責。

官批無悔意 須女作供傷口灑鹽

案情稱，X出生後與外婆居住，她分別於案發2016及2021年搬往與被告及祖母同住。被告趁X睡覺碰其私處及胸部，強迫X口交及於她口內射精，且沒用安全套強姦她。郭官認為其中一次強姦成孕風險高，以14年作量刑起點，連同另5罪判監15年。

【案件編號：HCCC212/22】