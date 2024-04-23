甲流併發腦病變 已打針6歲女危殆

中心稱，該女童過往健康良好，本月19日起發燒及咳嗽，翌日到仁安醫院求醫，同日徵狀惡化被帶到威爾斯親王醫院急症室，入住該院兒童深切治療部，同晚轉往兒童醫院深切治療部，現時情况危殆。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在港台《千禧年代》稱，本港今季已錄得約20宗兒童流感嚴重個案，一般會神志不清和抽搐，亦有個案出現較嚴重心肌炎或併發不可預知的腦炎，而併發腦炎患者暫未能找出原因，很可能與本身有免疫力缺損有關。

專家料夏冬或爆乙流

劉宇隆稱，今輪流感爆發已拖拉近4個月，今年初較流行的流感病毒類型為甲型H3，至上月中H1個案超越H3，兩種病毒似乎會在季度之間交替流轉，難估計爆發維持多久。他預料今年夏季或冬季可能會爆發乙型流感，呼籲各界設法提高流感疫苗接種率，尤其兒童及長者等高危群組。

他透露，專家委員會曾討論是否採購重組式流感疫苗，該款疫苗比起傳統滅活疫苗對長者保護力更強，但因數據未齊全和欠缺兒童接種數據，且有較多禁忌症，仍需持續監察後再決定。