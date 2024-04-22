戲院日情侶棄北上 深圳客稱港戲種多

戲院日去年首辦，由電影發展基金及創意香港資助，為「香港流行文化節」活動之一。優惠涵蓋全港戲院昨日所有場次，包括4D版及巨幕版。本報記者昨午1時許到訪旺角朗豪坊Cinema City戲院所見，櫃枱和售票機一度有逾20人排隊等候購票或取票。

楊小姐於優惠票開售當日搶購兩張《破墓》戲票。她說平時周末常常北上消費，昨因30元戲票留港看電影，認為優惠具吸引力，亦會提升留港消費意欲，如看戲前後會順便逛街吃飯。不過她提到，網上搶票時一度見系統有逾2000人排隊，需花約20分鐘輪候，期望再辦戲院日時更順暢。

鄭先生帶同女兒到戲院嘗試購票看《功夫熊貓4》，因場次不合放棄。他說，較早前已到旺角百老匯戲院查詢，惟已滿座，嘆戲院日太熱鬧，希望日後多設類似優惠，讓港人周末有更多娛樂選擇。周小姐則已提早網上購票，但到戲院要等逾20分鐘換取實體票，批評安排欠妥善。

嘉禾啟德客多 「訂票才知結業」

位於新蒲崗越秀廣場的嘉禾啟德因租約期滿，今起結業。戲院昨日多個場次只餘下小量座位，不少觀眾自言首次光顧該院，訂票後才知將結業。其中蘇小姐表示，該區有其他配有先進設備的戲院，嘉禾啟德相對競爭力較弱。街坊許先生則說過往有到嘉禾啟德看戲，設備尚可，對小型戲院近年買少見少感可惜。

小紅書見優惠 「港戲院較靜」

戲院日亦吸引內地遊客來港。來自深圳的胡小姐稱從「小紅書」看到優惠，30元戲票與內地價錢相若，但香港戲種選擇更多，戲院亦較安靜，特意與友人來港看電影。