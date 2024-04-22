稱實習加強團隊合作 配合基層醫療

「單打獨鬥不合時宜」

李健民說牙醫較常獨立工作，「出來自己開診所50年」，而政府未來加強以預防為本的基層醫療，並更注重團隊合作，「單打獨鬥」已不合時宜 。他說實習牙醫要處理未經大學篩選的病人，並與其他牙醫和牙科護理專業人員溝通合作，有助加強「技能配對（competency matching）」，配合政策發展所需的技能和臨牀經驗，加設實習是理所當然。

政府計劃明年畢業生已須實習，有意見憂慮做法影響已入學牙科生的生涯規劃。李稱實習期可讓牙醫接觸不同範疇工作，了解自己是否「很喜歡『刀光血影』在醫院做手術，或者愛心爆棚希望專門照顧弱勢社群」，是以往沒有的機會，這樣才能對生涯規劃作出「知情決定」。

至於增設實習期是否反映港大培訓水平不足，他說大學為牙科生提供學習和練習機會，與實習性質截然不同，不應直接比擬；作為第三屆港大牙醫學士畢業生，他稱牙管會對港大教學認證不變，尤其是知識教育，自言「與有榮焉」。

李稱早年牙科生最擔心失業，加入政府可受監督且工作穩定，但職位不多，成績最好的畢業生才獲聘，「打崩頭入政府是人生光輝一頁」。他期望日後牙科生將實習視為機會，「同埋一年好快過」。

（牙醫註冊修例系列．二）